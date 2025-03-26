夏騰宏社群被盜宣布「重新開始」 拍時代劇嘆神奇：都在時局中掙扎

〔記者蕭方綺／台北報導〕夏騰宏近日在2部影集《星空下的黑潮島嶼》和《化外之醫》飾演要角，前者是調查失聯移工相關案件的外事警察，後者則是身陷白色恐怖年代的政治犯醫生。他對於接連演出這兩個角色讓感到「很奇妙」：「兩部作品角色的身份和時代背景都完全不同 ，但某種程度上都有在時局中掙扎、抗爭的感覺！」

夏騰宏前陣子社群帳號被盜，他表示當下雖然感到困擾，但很快便調整心態，重新開始。他強調，作為演員重要的是讓角色說話，而非單純塑造形象，因此很高興能夠透過影集讓更多觀眾看到自己演技上的可能性。

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吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》中，到綠島服刑。（Hami Video提供）

而吳念軒則分享《星空下的黑潮島嶼》「五虎將」戲外的私下相處，他提到自己和黃河都非常喜歡拍照，每當有空檔時，兩人就會抓住機會拍攝其他演員，演員們也都會刻意展現角色狀態，「大家都很進入狀況，拍起來就特別有感覺！」因此吳念軒格外感謝其他演員的配合，笑言自己在拍戲期間過足攝影師的癮，「等播出時，再慢慢跟大家分享我的攝影作品！」建議粉絲們在影集首播後可以多關注他的社群動態。

演出《星空下的黑潮島嶼》時，是否真實體會到入獄的「恐懼感」？吳念軒表示：「在拍戲時真的有很深的恐懼感，除了肉體上，更多的是凌駕其上的精神折磨，對於未知的恐懼。」幸好拍完之後能卸下這種心理負擔，他語帶感激的說「現實中的我們，比當時的前輩們幸福太多了，所以很快就可以回到正常生活心態，對比前人的艱苦歲月，且看且珍惜。」

夏騰宏在《星空下的黑潮島嶼》中，飾演台大婦產科醫師。（Hami Video提供）

夏騰宏也表示，「拍攝時碉堡場景很逼真，而且要想像長時間關在裡面，確實會產生一種壓迫感。但這種恐懼不只來自環境，更來自角色的處境，無力感才是最讓人不安的。」因此他在下戲後會更珍惜和感謝現有的生活。

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