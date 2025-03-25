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娛樂 最新消息

（影）木村拓哉拍戲多專業？玉澤演笑虧：有傲嬌感

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本話題電影《型男主廚三星夢：巴黎篇》規模提升，找來韓國野獸男團「2PM」成員玉澤演首度演出日本電影！對於能和偶像木村拓哉搭檔演戲，他直呼超級緊張，實際相處後，發現木村還有一點「傲嬌感」。

玉澤演在《型男主廚三星夢：巴黎篇》大秀語文能力。（采昌提供）玉澤演在《型男主廚三星夢：巴黎篇》大秀語文能力。（采昌提供）

據悉，曾參與過《半澤直樹》的王牌監製伊與田英德在看過玉澤演的演出後，對他傳遞情感的方式印象深刻，認為與本片的甜點師「元」的性格相符，於是找他演出電影。

玉澤演分享：「我飾演的『元』雖然是個麻煩製造者，卻能為廚房注入活力；覺得他跟我最相似的一點，就是『在信任某人之前需要時間，但一旦相信了，就會貫徹到底。』」

對於能跟崇拜已久的木村拓哉共同演出，玉澤演分享：「我第一次見到木村先生時，與其說是要一起演戲的演員，倒不如說是『天啊！真人就在我面前！』」

由於行程關係，他與木村是直到開拍才初次見面，他也分享當時的情況：「木村前輩只簡單說了請多指教，就立刻開拍，所以讓我有點緊張。實際開拍後，他還會對我的台詞提出建議，例如：『這句話換成這句會更適合吧？』或是『試著說一次，如果感覺更自然的話就換掉吧。』」

《型男主廚三星夢：巴黎篇》找來韓團「2PM」成員玉澤演（左）首演日片，讓他跟木村拓哉夢幻聯動。（采昌提供）《型男主廚三星夢：巴黎篇》找來韓團「2PM」成員玉澤演（左）首演日片，讓他跟木村拓哉夢幻聯動。（采昌提供）

因為不太熟悉而不知道該如何相處的反應，也讓玉澤演笑道：「這就是傳說中的傲嬌嗎？！」不過他也透露兩人熟悉之後，木村更因為擔心玉澤演拍攝受寒，而特地為他購買保暖衣物，暖心的舉動也讓玉澤演忍不住告白木村：「我愛你！」

玉澤演這回在片中大秀流利韓文、日文與法文，其中他神速進步的日語能力，讓木村拓哉感到驚豔：「剛開拍的前五天，玉澤演的斜後方一直站著一位口翻幫他溝通，但直到第六天，那位口譯突然不見了，沒想到玉澤演主動走近我們，開始直接用日語交流，讓我們大吃一驚！」《型男主廚三星夢：巴黎篇》28日在台上映。

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