《黑炎龍》結局穩坐109國OTT冠軍！崔顯旭最愛祕密小房間

崔顯旭（左）、文佳煐主演韓劇《那傢伙是黑炎龍》迎來幸福完結篇。（愛奇藝國際站提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《那傢伙是黑炎龍》昨（24）迎來幸福完結篇，文佳煐與崔顯旭、郭時暘與林世美這兩對有情人，歷經重重考驗終成眷屬，劇集連四週穩坐美國、巴西、墨西哥、法國、澳洲等109個國家OTT排行榜冠軍。

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劇中文佳煐與崔顯旭打開彼此是對方「初戀黑歷史」的心結，攜手完成百貨公司改裝潢企劃案，不僅感情升溫，兩人也雙雙在職場上獲得升遷。

結尾場景呼應第一集中，文佳煐在高中時期獨自穿越斑馬線的畫面，搭配她感性的旁白：「命運讓我們成為彼此不可或缺的存在。現在我明白了，所有的命運，都看我自己怎麼命名。」為全劇畫下溫暖又感動的句點。

崔顯旭（左）、文佳煐主演韓劇《那傢伙是黑炎龍》迎來幸福完結篇。（愛奇藝國際站提供）

文佳煐透過「白秀貞」一角，再次證明「愛情喜劇女王」地位，她說：「能夠熱情地去愛上一件事，是多麼珍貴的事情，我會比任何人都更珍惜也更真心地為大家加油。謝謝大家這麼真心喜歡《黑炎龍》！」

崔顯旭完美詮釋反差魅力的「潘珠妍」角色，他表示：「世界上的所有粉絲們啊！有件自己喜歡的事情，真的是一件很幸福的事。我們一起幸福地生活吧！」

被問及飾演如此具反差魅力的角色時，有何羨慕之處？崔顯旭俏皮回應：「其實飾演『珠妍』並不困難，能展現出多樣的面向反而覺得有趣。」接著說：「最讓我羨慕的是他有間充滿自己喜好、隱密又專屬的祕密小房間，這點真的讓人非常嚮往。」

談到劇中最帥氣的場面時，崔顯旭提到第六集的慈善活動現場：「在角色情緒敏感的狀態下，面對其他財閥的挑釁，珠妍直接把香檳倒在對方身上，那個瞬間展現出他的男子氣概，我自己也覺得非常帥氣！」《那傢伙是黑炎龍》全12集在愛奇藝國際站上架。

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