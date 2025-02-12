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崔顯旭「脫下制服」和姐姐談戀愛！步伐、語調全變了

崔顯旭（左）、文佳煐出席《那傢伙是黑炎龍》首爾記者會。（愛奇藝國際站提供）崔顯旭（左）、文佳煐出席《那傢伙是黑炎龍》首爾記者會。（愛奇藝國際站提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國新生代男星崔顯旭先前不慎手滑，發出疑似「露點」張腿照，事後緊急道歉止血，他主演最新浪漫愛情劇《那傢伙是黑炎龍》今（12）在首爾宣傳，戲中他和「浪漫劇女王」文佳煐大談姐弟戀，兩人互動精彩可期。

崔顯旭過去演過不少校園劇，包括《二十五，二十一》「小可愛」爆紅，後來也在《弱美男英雄》、《閃亮的西瓜》等戲表現突出，他這回褪下制服，換上各種款式西裝「裝大人」，特別注重內斂穩健的步伐與語調。

崔顯旭說，「這是我第一次主導浪漫戲份，因此在拍攝過程中，我非常依賴「浪漫劇女王」文佳煐，也從她身上學到了許多，我們在相互配合的過程中產生不少即興演出。」

崔顯旭（左）、文佳煐出席《那傢伙是黑炎龍》首爾記者會。（愛奇藝國際站提供）崔顯旭（左）、文佳煐出席《那傢伙是黑炎龍》首爾記者會。（愛奇藝國際站提供）

文佳煐在記者會上談到與小6歲的崔顯旭有不少浪漫對手戲時，表示：「這是一種全新的體驗，以往在片場我總是年紀最小的，但這次身為姐姐，產生了一種責任感。」大讚崔顯旭的即興發揮非常出色。

《那傢伙是黑炎龍》講述文佳煐和「黑炎龍」崔顯旭在網路遊戲中相識，並悄悄萌生愛意，成年後的他們意外在公司相遇，重新展開一場奇妙的辦公室戀情；《那傢伙是黑炎龍》18日起，每週二、三晚間10點在愛奇藝國際站更新。

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