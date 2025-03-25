中配亞亞有話代傳閩南狼、八炯 竟是告知志願役時間？

中配亞亞（中）晚間松機離境。（記者鄭景議攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國籍配偶「亞亞」劉振亞多次發表宣揚武統影片，被移民署廢止依親居留許可，限期離境，她今（25）晚7點左右抵達松山機場，表示自己並非因為做錯事而離境，而是為了在抗告程序完成前能清白的離開。八炯、閩南狼等網紅帶著民眾大喊，「不要再回來了」、「恭喜回祖國」。亞亞搭乘晚間8點45分飛往福州的班機離境。

中配網紅「亞亞」劉振亞因鼓吹武統言論，被移民署廢止居留許可，亞亞25日晚間7點在家人陪同下，於松山機場辦理登機手續。亞亞出境前，與家人相擁道別。 （記者羅沛德攝）

亞亞和家人都現身松山機場，進入管制區前，一家五口還自拍相擁。不知為何，亞亞突然問：「閩南狼沒有上來喔」，還要媒體轉告閩南狼跟八炯「志願役4月9號有一波報名的」。晚間7點亞亞也對媒體表示「我需要清清白白出去 我會堂堂正正回來」更認為自己是「含冤離去」，希望有一天抗告提上來，自己可以堂堂正正走進台灣。

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中配網紅「亞亞」劉振亞因鼓吹武統言論，被移民署廢止居留許可，亞亞25日晚間7點在家人陪同下，於松山機場辦理登機手續。網紅「八炯」（右二）等人聞訊後，到台北松山機場等候「歡送」。 （記者羅沛德攝）

亞亞返中前，轉身問「閩南狼沒有上來喔！他剛剛不是要跟我打招呼嗎？他沒有要上來是嗎？」接著查了一下，繼續說「志願役4月9號有一波報名的，你們轉達一下給閩南狼跟八炯，他們沒有跟上來比較遺憾」更表示，這些話原本想親自當面告訴他們兩人。不過，閩南狼、八炯都已經當完兵，現在身分是後備軍人，不知道亞亞為什麼要特別轉達這句話，網友更好奇「亞亞的孩子有當兵的義務吧」、「離境前一刻本性露出來了～」。

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