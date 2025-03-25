2正妹逛通化夜市被拍！身分曝光是南韓大咖女團Apink成員

朴初瓏、金南珠與瑪菲司一起逛夜市。（菲娛樂文創提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕電商女王「Mavis」瑪菲司在直播節目迎來重量級嘉賓，邀來韓國女團Apink隊長朴初瓏與成員金南珠來台灣直播，3人首度碰面開心暢聊韓國最新保養秘訣與美妝趨勢，瑪菲司更熱情盡地主之誼，帶著初瓏與南珠到臨江通化夜市感受在地文化。

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朴初瓏、金南珠為了韓國KBS全新美妝綜藝首集節目來台，第一次與在韓國屢創超狂銷售的瑪菲司攜手直播。

Apink朴初瓏、金南珠來台灣與瑪菲司一起直播。（菲娛樂文創提供）

成為台灣之光的瑪菲司興奮分享：「沒有想過會因為分享韓系美妝保養品能有機會與Apink現場交流，做夢都會笑。」

瑪菲司盡地主之誼，抽空帶初瓏、南珠到西門町及臨江通化夜市感受街頭文化大啖美食，三人前往堪稱「最強美食一條街」的臨江通話夜市，滿街的美食小店讓初瓏、南珠看得眼花撩亂。

她們在現場品嚐豬血糕、大腸包小腸時露出吃驚表情：「味道很香，好特別。」當鴨血臭豆腐送上桌，在聞到特殊的味道瞬間讓初瓏、南珠直接破防，忍不住大呼：「要嘗試還是需要多一點心理準備。」

對於第一次與韓團在夜市踩街，瑪菲司說：「我真的沒有想到有一天我會與傳奇女團一起逛夜市耶！」大讚Apink初瓏、南珠非常親切沒有架子。

初瓏、南珠也對瑪菲司的熱情款待表達感謝，「每次來台灣都被美食吸引，想減肥都沒有辦法，謝謝Mavis瑪菲司姐姐讓我們對台灣小吃有更深瞭解，更期待下一次來能品嚐更多美食。」

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