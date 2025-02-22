鄭恩地想合體Apink拍綜藝！見初瓏刮刮樂中5000元：多虧台粉

鄭恩地希望與Apink成員一起拍攝綜藝。（寬寬整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北－首爾連線報導〕韓團Apink主唱鄭恩地今年2月隨團來台開唱，3月則以個人身分現身高雄櫻花季，近期接受本報專訪，分享最近跟成員們聊到想要一起上綜藝，「不過為了實現這個，需要做不少準備，所以需要時間並耐心等待機會。」

鄭恩地受訪，表示不久前才跟成員們一起見到了台灣粉絲，沒多久又能再度相見，讓她感到非常開心。先前她在演唱會上透露，過年期間自己一個人開車回到了釜山，鄭恩地分享自己在車上會聽歌，有時也會聽與粉絲們一起表演的歌曲，這樣的時刻還滿多的。

請繼續往下閱讀...

Apink鄭恩地3月將在高雄櫻花季演出。（寬寬整合行銷提供）

被問到上次來台時，隊長初瓏刮中了一張5000元刮刮樂一事，她笑說多虧了粉絲，第一次刮了海外的刮刮樂，覺得新奇又有趣，「但今年的第一張彩券是和家人一起買來刮的，所以感覺像是和粉絲們心意相通，覺得特別開心。」

鄭恩地上一張專輯是《REMAKE》，透露接下來的專輯，希望能融入關於她人生的故事。至於戲劇作品，鄭恩地最近才傳出將演出新劇《24小時健身俱樂部》，她認為自己還有很多沒嘗試過的角色，什麼都想挑戰看看，「例如穿著制服的角色，或者飾演小字輩（老么）醫生，這些我都很想嘗試。」更預告4月將有新劇開播，其他都還是「秘密」，很快就會告訴大家。

Apink鄭恩地希望下一張專輯可以講到人生。（寬寬整合行銷提供）

最後，鄭恩地將在3月29日登上高雄櫻花季，她表示：「這次為了粉絲們準備了充滿春天氣息的歌曲，請大家成為我的音樂夥伴吧！」

相關新聞：鄭恩地飆唱A-Lin神曲！粉絲抵制她演吻戲：不准親親

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法