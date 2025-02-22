晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鄭恩地想合體Apink拍綜藝！見初瓏刮刮樂中5000元：多虧台粉

鄭恩地希望與Apink成員一起拍攝綜藝。（寬寬整合行銷提供）鄭恩地希望與Apink成員一起拍攝綜藝。（寬寬整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北－首爾連線報導〕韓團Apink主唱鄭恩地今年2月隨團來台開唱，3月則以個人身分現身高雄櫻花季，近期接受本報專訪，分享最近跟成員們聊到想要一起上綜藝，「不過為了實現這個，需要做不少準備，所以需要時間並耐心等待機會。」

鄭恩地受訪，表示不久前才跟成員們一起見到了台灣粉絲，沒多久又能再度相見，讓她感到非常開心。先前她在演唱會上透露，過年期間自己一個人開車回到了釜山，鄭恩地分享自己在車上會聽歌，有時也會聽與粉絲們一起表演的歌曲，這樣的時刻還滿多的。

Apink鄭恩地3月將在高雄櫻花季演出。（寬寬整合行銷提供）Apink鄭恩地3月將在高雄櫻花季演出。（寬寬整合行銷提供）

被問到上次來台時，隊長初瓏刮中了一張5000元刮刮樂一事，她笑說多虧了粉絲，第一次刮了海外的刮刮樂，覺得新奇又有趣，「但今年的第一張彩券是和家人一起買來刮的，所以感覺像是和粉絲們心意相通，覺得特別開心。」

鄭恩地上一張專輯是《REMAKE》，透露接下來的專輯，希望能融入關於她人生的故事。至於戲劇作品，鄭恩地最近才傳出將演出新劇《24小時健身俱樂部》，她認為自己還有很多沒嘗試過的角色，什麼都想挑戰看看，「例如穿著制服的角色，或者飾演小字輩（老么）醫生，這些我都很想嘗試。」更預告4月將有新劇開播，其他都還是「秘密」，很快就會告訴大家。

Apink鄭恩地希望下一張專輯可以講到人生。（寬寬整合行銷提供）Apink鄭恩地希望下一張專輯可以講到人生。（寬寬整合行銷提供）

最後，鄭恩地將在3月29日登上高雄櫻花季，她表示：「這次為了粉絲們準備了充滿春天氣息的歌曲，請大家成為我的音樂夥伴吧！」

相關新聞：鄭恩地飆唱A-Lin神曲！粉絲抵制她演吻戲：不准親親

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中