媽媽桑網紅輕鬆月入15萬 不靠臉吃飯帶妹用真心

情色網紅「恩姐」經營抖音帳號「sistercgg小姐愛吸弟」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕情色網紅「恩姐」經營抖音帳號「sistercgg小姐愛吸弟」，表示有百貨氣爆櫃姐想入行，依她判斷能輕鬆月入15萬。她還在台中市區開設養生館，今年1月因涉嫌以養生名義從事非法性交易遭警方查獲，但她卻未停業，還持續在社群媒體上活躍。本月5日警方二次查緝，將她依妨害風化罪移送法辦。

擔任媽媽桑的「恩姐」，自認擅長談話、交際，所以帶了不少小姐。（翻攝自IG）



經營「小姐愛吸弟」頻道的34歲吳姓網紅「恩姐」承認自己不是靠臉吃飯的類型，所以走上當媽媽桑這條路。眼看著小姐從一張白紙教到可以營業，她認為自己也很用心，所以平常不太落淚的恩姐碰到小姐要離開，總是難過地流下眼淚。恩姐自己也曾經後悔做這一行，但其他行業恩姐也做不來，只能繼續下去。

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恩姐經營的養生館提供全套和半套性交易服務，警方持搜索票進行查緝時，發現一名越南籍女子衣衫不整，甚至來不及穿好貼身衣物便在走廊上逃竄。警方在現場查獲54人，其中2名越南籍人士因逾期居留將被強制驅逐出境。訊後業者等11人依妨害風化罪移送台中地檢署偵辦，其餘依《社會秩序維護法》裁罰。

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