曾是柔道國手征戰奧運！大咖歌王宣布參戰世界壯年運動會

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇曾是柔道國手，當年征戰亞特蘭大殘障奧運會（現正名帕運）奪下第7名，他相隔26年，透露被楊勇緯的熱血精神激勵，今年決定要重返柔道賽場，期待再創佳績。

蕭煌奇宣布要參加世界壯年運動會。（華納音樂提供）

蕭煌奇今天露面宣傳演唱會，受訪透露，5月要參加世界壯年運動會，近來每天都在跑步、重訓及練習柔道，前陣子練習時不慎受傷，骨頭還沒有復原，要持續看醫生。

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蕭煌奇受訪表示：「我之前去看醫生，醫生也說我不能再摔了。」透露有照了X光，發現肩膀有纖維化，笑稱現在年紀大了，就當作是運動休閒。

蕭煌奇透露，他從國小四年級就開始練柔道，因此基本功非常扎實，「很多教練都說我現在的動作還是這麼標準，我覺得練習柔道跟唱歌一樣，都會內化在身體裡面。」期待5月比賽能有好成績，還要認真備戰演唱會。

蕭煌奇5月要在北流開唱。（華納音樂提供）

蕭煌奇「朋友你現在好嗎？」演唱會5月31日在北流登場，他笑稱5月是「魔鬼月」，「有種一兼二顧的感覺，運動一次同時可以鍛鍊體力面對5月的演唱會跟運動會。」門票4月2日中午12點在寬宏藝術全面啟售。

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