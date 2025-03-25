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陳冠希咖啡廳開幕「首選台北」原因曝！籲粉絲勿偷拍

陳冠希今（25）出席咖啡廳開幕活動，這是他和友人合作，在台開設的首家咖啡廳。（記者胡舜翔攝）陳冠希今（25）出席咖啡廳開幕活動，這是他和友人合作，在台開設的首家咖啡廳。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕陳冠希今（25）出席咖啡廳開幕活動，這是他和友人合作，在台開設的首家咖啡廳；陳冠希說，花長時間在討論，笑稱做衣服還比較簡單，光是飲品就花了兩三個月，不過現在很有自信，放話大家一定不會失望。

陳冠希咖啡廳開幕，讓女兒試喝特調飲料。（記者胡舜翔攝）陳冠希咖啡廳開幕，讓女兒試喝特調飲料。（記者胡舜翔攝）

之所以選擇在台北開咖啡廳，陳冠希表示，之前有半年到一年的時間都待在台北，覺得台北是最適合的，因為有文化，加上跟朋友激盪想法，蠻好玩的，大家要求都很高，還說：「如果台灣能成功，會很有自信去其他國家開另一家。」

陳冠希今（25）出席咖啡廳開幕活動，這是他和友人合作，在台開設的首家咖啡廳。（記者胡舜翔攝）陳冠希今（25）出席咖啡廳開幕活動，這是他和友人合作，在台開設的首家咖啡廳。（記者胡舜翔攝）

至於好友周杰倫也有相關咖啡廳，陳冠希透露，稍早周杰倫也有發訊息給我，祝賀開幕，問他會不會請他來喝？陳笑說，「等沒有記者（在）的時候，可以來喝看看。」

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咖啡廳不只讓民眾品嘗飲品，陳冠希表示5月時，還會舉辦讀書會，包括有藝術家進駐，甚至會有一些試聽會等等，比較像是一個「文化Center」；他說，最近去看了舞台劇，回過頭去翻書，興趣有些改變。

陳冠希今（25）出席咖啡廳開幕活動，這是他和友人合作，在台開設的首家咖啡廳。（記者胡舜翔攝）陳冠希今（25）出席咖啡廳開幕活動，這是他和友人合作，在台開設的首家咖啡廳。（記者胡舜翔攝）

問到若有粉絲來咖啡廳要求合照，是否願意？陳冠希一聽說，「當然願意，前提是不要偷拍我就好」，又說10個粉絲來的話9個都會拍，問他剩下那一個為何不拍？他用英文笑回，「我也是人，沒什麼意思，有時候就是不太想。」

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