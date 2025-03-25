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（影）《Good Day》刪光金秀賢畫面 主持人GD以圖表態

《Good Day》製作組調整內容，在最新的預告中，金秀賢的身影全被刪光。（翻攝自X）《Good Day》製作組調整內容，在最新的預告中，金秀賢的身影全被刪光。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國男星金秀賢近日爆出與已故女星金賽綸陷入戀愛時，女方還是未成年，加上經紀公司GoldMedalist寄存證信函向金賽綸催討7億韓圜（約新台幣1576萬元）。金秀賢13日現身「GD」G-DRAGON擔任製作並親自主持的節目《Good Day》，雖然完成錄影，但內容卻有大幅度調整。近日《Good Day》原定於23日播出的第六集也暫停播出，製作組表示將調整內容，在最新的預告中，金秀賢的身影全被刪光。

由GD（左3）擔任主持人的《Good Day》找來許多88年生的藝人同台，也包含金秀賢（右）。（翻攝自X）由GD（左3）擔任主持人的《Good Day》找來許多88年生的藝人同台，也包含金秀賢（右）。（翻攝自X）

在《Good Day》第六集內預告中，曹世鎬、黃晸珉、光熙、丁海寅、洪真英、Aiki、Defconn等人都出席，準備開心慶祝Good Day總會進行，之後還有拍賣珍藏品橋段，這些畫面中都沒有金秀賢身影，但其實金秀賢本人有到場錄影。

GD（中）在新預告片當中笑得非常開心，但金秀賢的畫面卻被刪除。（翻攝自X）GD（中）在新預告片當中笑得非常開心，但金秀賢的畫面卻被刪除。（翻攝自X）

受到「雙金事件」影響，金秀賢形象嚴重受損，雖然目前真相尚未水落石出，但《Good Day》彷彿正在與金秀賢切割，除了緊急暫停播出一週，先前已經播出的內容也針對金秀賢出線的部分進行刪減。主持人GD日前也被發現在「要求金秀賢下車」貼文下按讚，不過事後GD又悄悄收回讚。

GD在社群平台發文，似乎意有所指。（翻攝自IG）GD在社群平台發文，似乎意有所指。（翻攝自IG）

GD也在社群平台發文，以藝人Haha在綜藝節目《無限挑戰》說過的「在這個冷酷無情的世界裡清醒點」圖片為主，許多觀眾懷疑GD此舉次乎在替《Good Day》停播的可能性暗自發聲。

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