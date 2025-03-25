聶雲對曾國城風波後知後覺 自責喊：朋友當得不及格

聶雲今與林書煒出席診所開幕媒體發佈會。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕聶雲今與林書煒出席診所開幕媒體發佈會，談及曾國城近期失言風波，他自責表示最近忙於舞台劇演出，所以沒有與對方聯繫，「我這個朋友當得不太及格，也是後知後覺。」；林書煒則分享女兒的感情近況，透露對方目前應該是單身但有人追。

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談及曾國城近期失言風波，聶雲自責最近忙於舞台劇演出，所以沒有與對方聯繫。（記者王文麟攝）

聶雲被問及曾國城的失言風波，他說兩人近期並無太多聯繫，自己正忙於舞台劇演出，坦言：「我這個朋友當得不太及格，也是後知後覺，事發當下我在錄外景。」對於是否感到無辜？他則回應：「畢竟他是當事人，相關的事情還是由當事人親自說明比較合適。」

林書煒談及女兒近況。（記者王文麟攝）

林書煒談及女兒近況，透露女兒目前在日本就讀大二，主修經濟系，平時相當重視自己的身材，也對時尚特別關注，時不時會收到時尚活動的邀請。至於未來是否走演藝圈？林書煒說不一定，因為女兒還沒確定人生方向，「但如果她願意嘗試，我會支持。」

林書煒談及女兒近況。（記者王文麟攝）

至於女兒的感情狀況，林書煒笑說：「應該有人追她吧！但現在年輕人很怕被管。」透露女兒目前應該是單身，但可能有曖昧對象，對方似乎不是日本人；林書煒也強調女兒快20歲了，不會特別干涉她的私生活，「我會跟她分享過去的戀愛經驗，但不會評論，就聽她講，我也有告訴我老公應該這樣做。」

聶雲的兩個帥兒子目前都在美國求學，主修金融，私下則組樂團玩音樂，他對此相當支持。不過他笑說，兒子們總趁他不在時，邀請同學到家裡玩音樂，甚至還讓他幫忙裝音響。至於未來的發展方向，聶雲認為應該讓孩子自己摸索。

聶雲近期接受健康檢查，坦言需要調整生活步調。（記者王文麟攝）

近期聶雲接受健康檢查，被問到有沒有問題時？他幽默回應：「就只有年齡的問題！」他坦言可能需要調整生活步調，改善平時偏重鹹、重辣的飲食習慣，「還好沒有脂肪肝，大致上算健康，只是三酸甘油值偏高。」另外，聽力部分也出現紅字，他推測是長年錄節目、玩音樂時經常戴耳機造成的職業傷害，現在則聽從醫生建議，改用降噪耳機保護聽力。

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