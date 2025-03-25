Joeman開箱8千萬豪宅扯上房產糾紛 親回應拍片原因

Joeman去年拍攝了台中七期8千萬豪宅。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕擁有268萬訂閱的知名YouTuber「九妹」Joeman去年曾開箱台中七期「白派豪宅」新朗日匯，今（25）爆出當時是建商中今找她去拍片，如今房屋發生糾紛，Joeman趕緊出面澄清，當時拍片並非業配或廣告，而是住戶自購裝潢購邀情他們過去拍攝開箱影片。

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Joeman在社群平台發文，澄清「近日新聞報導我們之前的台中豪宅建案開箱『並非』建商業配或廣告，此影片為住戶自購裝潢後詢問我們能否開箱」Joeman更進一步強調，來回對話揭有紀錄為證，當時因為覺得房子裝潢很有特色，所以允諾前往拍攝開箱影片。

知名YouTuber Joeman今日澄清當初拍攝影片絕非幫廠商業配。（翻攝自臉書）

Joeman也說明，當時該建案因未顧及隱私甚至不願意讓團隊進入拍攝公設，加上那支影片還有別的家電廠商購賣置入廣告，倘若是幫建商拍攝的廣告或業配，就「絕對不會」放其他品牌的產品介紹片段，Joeman更強調：各未如果有真的看過這支影片就理解。

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Joeman去年4月拍攝的開箱影片，指該戶房屋、車位、裝潢加起來花費超過8千萬，沒想到時隔一年，卻在房產糾紛當中被提起。

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