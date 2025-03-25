晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Joeman開箱8千萬豪宅扯上房產糾紛 親回應拍片原因

Joeman去年拍攝了台中七期8千萬豪宅。（翻攝自YouTube）Joeman去年拍攝了台中七期8千萬豪宅。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕擁有268萬訂閱的知名YouTuber「九妹」Joeman去年曾開箱台中七期「白派豪宅」新朗日匯，今（25）爆出當時是建商中今找她去拍片，如今房屋發生糾紛，Joeman趕緊出面澄清，當時拍片並非業配或廣告，而是住戶自購裝潢購邀情他們過去拍攝開箱影片。

相關新聞：家寧也是被害人？ 律師提醒：戲要演全套

Joeman在社群平台發文，澄清「近日新聞報導我們之前的台中豪宅建案開箱『並非』建商業配或廣告，此影片為住戶自購裝潢後詢問我們能否開箱」Joeman更進一步強調，來回對話揭有紀錄為證，當時因為覺得房子裝潢很有特色，所以允諾前往拍攝開箱影片。

知名YouTuber Joeman今日澄清當初拍攝影片絕非幫廠商業配。（翻攝自臉書）知名YouTuber Joeman今日澄清當初拍攝影片絕非幫廠商業配。（翻攝自臉書）

Joeman也說明，當時該建案因未顧及隱私甚至不願意讓團隊進入拍攝公設，加上那支影片還有別的家電廠商購賣置入廣告，倘若是幫建商拍攝的廣告或業配，就「絕對不會」放其他品牌的產品介紹片段，Joeman更強調：各未如果有真的看過這支影片就理解。

相關新聞：中配亞亞金門高粱拜毛澤東  又一爭議片被挖出

Joeman去年4月拍攝的開箱影片，指該戶房屋、車位、裝潢加起來花費超過8千萬，沒想到時隔一年，卻在房產糾紛當中被提起。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中