「安陵容」驚爆離婚 剛慶10週年隨即說掰掰

陶昕然曾經在《後宮甄嬛傳》當中飾演工於心計的「安陵容」。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕在宮鬥劇《後宮甄嬛傳》當中飾演「安陵容」走紅的中國女星陶昕然，本月18日才和老公何建澤開心度過結婚10週年，沒想到今（25）日卻突拋震撼彈，表示兩人已經離婚，她說：「沒有狗血的劇情，對於，我們，走散成了，你，我，我很遺憾！」

陶昕然承認已經與何建澤離婚。（翻攝自微博）

40歲的陶昕然和何建澤是在朋友聚會上認識，2006年兩人戀情曝光，2014年12月陶昕然答應何建澤求婚，更感動說：謝謝這個在我狗屁不是時愛我的男人，現在還在我身邊。兩人婚後育有一女。

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何建澤（左）、陶昕然在結婚10年時，黯然選擇分道揚鑣。（翻攝自微博）

今中國網路流傳陶昕然多次被拍到去接女兒放學，但卻很少拍到夫妻兩人同框，更仔細調查，發現陶昕然竟然已經取消關注何建澤微博，這一切都讓人懷疑，兩人是否感情生變。陶昕然眼看網路討論熱烈，也大方發文承認兩人已經離婚，並表示已經分開了一段時間，沒有公開的原因是為了保護女兒。

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