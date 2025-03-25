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黃秋生怒了！小學數學問「剩幾盞燈？」 憤譙題目害人不淺

黃秋生不悅現今的小學數學考題大玩文字遊戲。（資料照，LINE TV提供）黃秋生不悅現今的小學數學考題大玩文字遊戲。（資料照，LINE TV提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕現今的作業題目、考卷試題日新月異更求新求變，明明是小學程度的數學科目題型，卻更著重在中文的理解能力上，因此時常考倒一票家長們。如今，就連影帝黃秋生也看不下去，他近日分享一道小學的數學題目，待理解後才發現是在玩文字遊戲，這令他深感不解並憤譙「害人不淺！」

黃秋生臉書全文。（翻攝自臉書）黃秋生臉書全文。（翻攝自臉書）

黃秋生昨（24日）在臉書分享一道小學數學題，「十一盞燈關掉四盞燈還剩幾盞燈？」他公布答案為十一盞燈，因為數的是「燈」而不是「亮著的燈」。小學數學考題卻大玩文字遊戲，黃秋生為此感到不解也相當不悅，更怒轟「這根本不是數學題，這是腦根（筋）急轉灣搞笑題。」

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「如果真是用這種題目作為小學的數學題，（實在）害人不淺！」黃秋生對於數學解題的關鍵在於讀懂題目、看懂題意頗有微詞，更以粵語痛批「根本唔係（不是）數學題！」然而此番言論也引來大批苦主家長哀嘆「現在數學題都在玩文字遊戲」、「數學題內含語法邏輯陷阱，數學考試要先看懂題目要求」、「確實...比報表還要難看懂。」

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