草爺為媽媽創頻道曝「實際分潤」當孝親：要拗就給她

草爺出席關懷長記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕草爺今（25）日擔任紅心字會公益大使出席活動關懷銀髮族，他最近也幫媽媽開設Youtube頻道《草媽草姨十屁孩》，笑說媽媽現在很熱衷拍片，也算是她退休的樂趣之一，而近期草爺也忙著籌備電影，透露光是前期就已經花了快200萬。

草爺為媽媽創立頻道記錄生活，坦言不是為了流量，只是想留下回憶，至於與媽媽的分成，「我媽自己提6:4，我媽6，哪天有業配就給她吧，都無所謂，當孝親費用，我們也沒簽合約自己的媽媽，要給她拗就給她拗。」

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今年草爺籌備專輯還有拍戲，更擔任監製籌備電影，以「黑令旗」為題材，也說未來想找藍葦華、劉子銓合作，目前作品還在籌備當中。

草爺擔任紅心字會公益大使出席活動，今於信義老人服務中心舉辦「憶起陪伴．失智VR實境體驗宣導活動」，透過VR虛擬實境技術，體會失智症患者的生活困境，宣導社會大眾對失智症的了解，為失智症患者創造更友善的生活環境並宣導安養信託與防範詐騙的知識，確保長者的財產安全與生活品質。

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