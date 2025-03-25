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娛樂 最新消息

真的有兄弟臉！《刺心切骨》曝預告曹祐寧、劉修甫複雜情感很赤裸

曹佑寧（右）、劉修甫在電影《刺心切骨》飾演兄弟，有著陰暗且複雜的情感。（前景娛樂、劇匯文創提供）曹佑寧（右）、劉修甫在電影《刺心切骨》飾演兄弟，有著陰暗且複雜的情感。（前景娛樂、劇匯文創提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由新加坡新銳導演劉慧伶自編自導，曹佑寧、劉修甫主演電影《刺心切骨》今（25）日發布正式預告，故事圍繞在兩人飾演的擊劍選手兄弟之間，融合擊劍、心理驚悚、殺人事件等元素，先前就獲得多個國際影展的入圍與獲獎肯定。

預告一開始便透露出兄弟之間的複雜情感，劉修甫飾演的弟弟子滐，以獨白方式向哥哥痛心喊話：「就算現在我很清楚他是什麼樣子，我還是不知道怎麼阻止自己不在乎他、不愛他。」曹佑寧飾演的哥哥子涵回應道：「我以為就算全世界的人都不相信我，但我至少還有你！」

電影透過擊劍運動「保持好安全距離才能有效防守」的戰術對話，暗喻兄弟對於過往事實真相及相處關係上的進攻與防守，預告的最後，由丁寧飾演的母親說出，「你到底要騙你自己到什麼時候？」作結，留下伏筆。

導演劉慧伶曾是新加坡擊劍國家代表隊國手，因此對擊劍比賽畫面呈現出的專業性與真實性更加要求，劉修甫與曹佑寧為此進行了9個月的專業訓練，包括表演課與擊劍特訓，劉修甫不諱言表示：「擊劍運動需要練智商！透過場景與道具更能加速進入角色狀態。」

電影《刺心切骨》由新加坡新銳導演劉慧伶（右）自編自導，榮獲2024年捷克卡羅維瓦利國際影展最佳導演獎。（前景娛樂、劇匯文創提供）電影《刺心切骨》由新加坡新銳導演劉慧伶（右）自編自導，榮獲2024年捷克卡羅維瓦利國際影展最佳導演獎。（前景娛樂、劇匯文創提供）

曹佑寧坦言一開始對擊劍運動很有把握，「沒想到訓練第一天光是練習擊劍走路，就是很大的挑戰，差點以為自己肢體有障礙，原本的自信深受打擊。」後來他從基礎動作開始嚴格練習，終於在正式拍攝時獲得導演的肯定眼神。

首度搭檔演兄弟，兩人在角色詮釋上也都有新的演技突破，劉修甫分享：「要飾演個性如此真誠、不怕受傷害的去為身邊的人付出，對我來說確實有難度，有一種很赤裸的感覺需要去克服。」而曹佑寧則有別於過往大銀幕的陽光正面形象，挑戰極度暗黑扭曲的角色人格特質，兄弟間矛盾難解的心理衝突與道德拉扯，讓電影不看到最後一秒都難以預料結局發展。《刺心切骨》將於4月18日在台上映。

《刺心切骨》正式預告：

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