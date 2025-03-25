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麥可B喬丹爆肌拿機槍狂轟！《罪人》IMAX頂規讓奧斯卡名導腿軟了

麥可B喬丹在《罪人》秀壯肌對抗邪惡力量。（華納兄弟提供）麥可B喬丹在《罪人》秀壯肌對抗邪惡力量。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕繼「神導」克里斯多夫諾蘭拍攝《奧本海默》後，金獎名導萊恩庫格勒拍攝黑暗驚悚新片《罪人》接棒以現今影壇最極致技術「IMAX膠卷攝影機」拍攝，將男星麥可B喬丹爆肌舉著機關槍，在黑夜中與邪惡勢力大戰的震撼畫面完美呈現。就連奧斯卡名導史派克李日前受邀搶先觀賞IMAX版，看完都直接驚魂未定、軟著腿走出放映室。

《罪人》描述由麥可B喬丹分飾兩位從大都市返鄉工作的表兄弟，熱情邀請老家親友參加一場徹夜狂歡的音樂派對，沒想到隨著夜幕降臨，詭異現象接連發生，無法言喻的恐懼開始在人群裡蔓延，門外更突然出現幾位不懷好意的不速之客，讓這場狂歡派對一夕間變了調，眾人被困在窄小的倉庫裡，只能抓緊武器，用絕對武力對抗未知的邪惡勢力。

麥可B喬丹在《罪人》分飾兩角。（華納兄弟提供）麥可B喬丹在《罪人》分飾兩角。（華納兄弟提供）

電影打造出讓觀眾看得冷汗直流、腎上腺素狂飆的驚人效果，受邀觀影的史派克李看完也直說「這絕對是我這幾年來最爽的觀影體驗！」更大力誇讚「這部的演員表現、配樂、攝影、美術、造型服裝，以及整個製作團隊都屌炸了，這才是最頂級電影」，給予這部電影前所未有的超高評價。

導演萊恩庫格勒表示片中劇情隨著黑夜來臨，門外開始出現許多令人聞風喪膽的恐怖怪物，越黑的地方藏著越多恐怖細節，放眼現今影壇的攝影機技術，唯有透過技術頂尖、且造價高昂的IMAX膠卷攝影機，才能捕捉到劇組精心打造的震撼畫面，呈現出最壯觀的大銀幕體驗，也讓《罪人》成為繼2023年《奧本海默》後，第一部由IMAX膠卷攝影機拍攝的電影。

《罪人》將於4月17日包括2D、IMAX、Dolby Cinema、SCREENX版同步在台上映。

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