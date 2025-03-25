晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳謹言坐月子回歸日期曝光！復仇女主網封「乳腺俠」

吳謹言演出《墨雨雲間》，哭戲不得了。（中視提供）吳謹言演出《墨雨雲間》，哭戲不得了。（中視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳謹言演出宮鬥劇《延禧攻略》爆紅，去年與男星洪堯閃婚，並傳出生寶寶消息，近日她的經紀公司老闆于正透露吳謹言進新戲劇組的時間「快了」。而她主演的古裝劇《墨雨雲間》將在中視播出，吳謹言接受訪問時提及，同樣是女主復仇戲路，吳謹言坦言「多虧演過魏瓔珞」，並對《墨雨》的薛芳菲一角佩服不已，「演著演著就給薛芳菲鼓大拇指，很崇拜她，這麼聰明，這麼能夠拿捏人心，既不妥協，也絕不衝動。」有網友形容大快人心的劇情不論男女老少看了都能乳腺通暢，因此封吳謹言為「21世紀乳腺俠」。

吳謹言演出《墨雨雲間》，玫瑰浴拍得唯美又漂亮。（中視提供）吳謹言演出《墨雨雲間》，玫瑰浴拍得唯美又漂亮。（中視提供）

另外，哭戲也讓吳謹言備感壓力，觀眾看到可能是幾分鐘的戲，但拍攝時每場都要花三、四個小時，所以演員一哭就是兩、三個小時，戲播出時她也會看評論，當有網友說她眼神跑神，她解釋因為導演很常用大特寫鏡頭，要保持很好的狀態確實比較困難，這對演員的面部狀態相當考驗。戲開播前後幾天，吳謹言的心情也很緊張，因為自己表演的方式，不知觀眾會有什麼反饋，期待之餘也有壓力，一直到播出後五天，劇有了討論熱度，才讓她如釋重負，「遇到《墨雨雲間》這個本子，遇到了薛芳菲，好像她帶著我重生一樣。」

身為女主角，吳謹言在劇中也不吝小露香肩美腿，玫瑰浴拍得唯美又漂亮，吳謹言透露過程就拍了三個小時，而且正值冬天還一直得泡在水裡，皮都泡出皺褶，她笑稱拍完後有好一段時間再也不泡澡。而導演對這場戲也很用心，每朵花要怎麼放、髮絲怎麼飄都經過設計，最後呈現出來的鏡頭確實帶給大家很強的遐想空間。《墨雨雲間》3月26日起周一至周五晚間8點在中視頻道播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中