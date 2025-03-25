吳謹言坐月子回歸日期曝光！復仇女主網封「乳腺俠」

吳謹言演出《墨雨雲間》，哭戲不得了。（中視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳謹言演出宮鬥劇《延禧攻略》爆紅，去年與男星洪堯閃婚，並傳出生寶寶消息，近日她的經紀公司老闆于正透露吳謹言進新戲劇組的時間「快了」。而她主演的古裝劇《墨雨雲間》將在中視播出，吳謹言接受訪問時提及，同樣是女主復仇戲路，吳謹言坦言「多虧演過魏瓔珞」，並對《墨雨》的薛芳菲一角佩服不已，「演著演著就給薛芳菲鼓大拇指，很崇拜她，這麼聰明，這麼能夠拿捏人心，既不妥協，也絕不衝動。」有網友形容大快人心的劇情不論男女老少看了都能乳腺通暢，因此封吳謹言為「21世紀乳腺俠」。

吳謹言演出《墨雨雲間》，玫瑰浴拍得唯美又漂亮。（中視提供）

另外，哭戲也讓吳謹言備感壓力，觀眾看到可能是幾分鐘的戲，但拍攝時每場都要花三、四個小時，所以演員一哭就是兩、三個小時，戲播出時她也會看評論，當有網友說她眼神跑神，她解釋因為導演很常用大特寫鏡頭，要保持很好的狀態確實比較困難，這對演員的面部狀態相當考驗。戲開播前後幾天，吳謹言的心情也很緊張，因為自己表演的方式，不知觀眾會有什麼反饋，期待之餘也有壓力，一直到播出後五天，劇有了討論熱度，才讓她如釋重負，「遇到《墨雨雲間》這個本子，遇到了薛芳菲，好像她帶著我重生一樣。」

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身為女主角，吳謹言在劇中也不吝小露香肩美腿，玫瑰浴拍得唯美又漂亮，吳謹言透露過程就拍了三個小時，而且正值冬天還一直得泡在水裡，皮都泡出皺褶，她笑稱拍完後有好一段時間再也不泡澡。而導演對這場戲也很用心，每朵花要怎麼放、髮絲怎麼飄都經過設計，最後呈現出來的鏡頭確實帶給大家很強的遐想空間。《墨雨雲間》3月26日起周一至周五晚間8點在中視頻道播出。

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