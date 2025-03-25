（獨家連線）佩德羅回歸《最後生還者》自爆不太健康！坦言爆紅「人生開啟新篇章」

佩德羅帕斯卡回歸HBO熱門神劇《最後生還者》第二季飾演「喬爾」，認為自己和角色一樣充滿保護慾。（HBO提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕改編自同名遊戲、榮獲艾美獎肯定的HBO熱門神劇《最後生還者》第二季於當地時間24日在洛杉磯舉辦國際記者會，回歸飾演「喬爾」的佩德羅帕斯卡直說這是他參與過最難把自己情感與角色經歷分開的作品，「這其實不太健康，我會感受到角色的痛苦。」更表示自己就像喬爾一樣很有保護慾，「我會極力保護我所愛的人。」

身兼編導與監製的尼爾德魯克曼與克雷格麥辛率領主要演員佩德羅、貝拉拉姆齊、蓋布瑞盧納以及加入第二季的凱特琳德弗、伊莎貝拉莫娜等人一同出席記者會。第二季聚焦首季事件落幕的5年後，佩德羅飾演的喬爾與貝拉飾演的艾莉間的衝突一觸即發，同時也將面臨一個比以往更加險惡、變幻莫測的世界。

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貝拉拉姆齊（左）和佩德羅帕斯卡一同出席《最後生還者》第二季國際記者會。（翻攝自IG）

被問到詮釋角色時，如何調整自己的心態來體現劇中過了5年的變化，貝拉笑言需要和佩德羅暫時不喜歡彼此，更對著佩德羅說：「你必須不喜歡我，這對你來說太容易了！」佩德羅也笑回「這簡直輕而易舉！」她形容艾莉發生很多變化，「她從14歲成長到19歲，對任何青少年的人生來說，這段時間都是關鍵的塑造期，所以，這無疑影響了她的成長。」

貝拉也透露，艾莉和喬爾之間的裂痕有更深層的原因，更坦言拍攝時其實不太喜歡與佩德羅的「疏遠」感，「這種感覺並不愉快。」佩德羅則回憶拍攝的第一場戲就是和貝拉一起在一個較私密的場景，「當時，我們的角色之間有一種令人心碎的距離感，但我們依然能在片場閒聊、開玩笑，這讓人感覺很安心，就像回家一樣。」

貝拉拉姆齊飾演的艾莉在《最後生還者》第二季變得更加叛逆，和佩德羅帕斯卡飾演的喬爾更出現裂痕。（HBO提供）

雖然影集改編自遊戲，但多少也有著對當下社會的反思，佩德羅表示，「說故事」本身就是一種宣洩情感的方式，「一直都是如此，這是人類記錄生命的方式，對我來說，我的成長過程完全是建立在書籍、電影和電視節目之上，因此，這類作品無可避免地會反映人類的經歷。」

佩德羅認為，在極端環境下，這種情感宣洩有時候可能是一種健康的釋放，同時也可能帶著一絲病態的快感，「它提供了一個安全的空間，讓我們能夠觀察人類在危機與痛苦中的關係，並且能夠聰明地從中提煉出政治寓意、社會寓意，並且將這一切建立在我們所處的世界之上，既美麗，又深刻。」

佩德羅帕斯卡很開心《最後生還者》受到全世界歡迎，形容爆紅就像人生開啟全新篇章。（HBO提供）

提到接連演出影集《曼達洛人》和《最後生還者》成為全球家喻戶曉的名字，如何去適應，甚至對職涯、生活有哪些影響，佩德羅形容人生像開啟了一個全新篇章，「而且影響非常深遠，不僅是因為這部影集對我的個人意義，還有它被觀眾接受的方式。」

佩德羅認為《最後生還者》能以一種與全劇組對它的深厚情感相匹配的方式被全世界接納，是一種罕見的體驗，甚至可能是獨一無二的，「我想，這個旅程會一直延續。」對於爆紅，他說當作品被更多人看到時，自然會更廣為人知，「但同時，這也成為了一種支撐我的力量。它不一定能完全保護你，但它就像一個錨，讓你保持穩定。」

第二季中除了喬爾和艾莉之間宛如父女般的情感備受考驗，他和蓋布瑞飾演的弟弟湯米也有更多角色羈絆，佩德羅形容首季裡和蓋布瑞重逢的戲，感受到自己的角色開始真正展現出情感層次，「所以到了第二季，這種關係的延續變得非常自然，無論是角色之間或是我們作為對手戲演員之間的默契，都順理成章地成長了。」

蓋布瑞說當初和佩德羅合作時，透過視訊通話就覺得有一種熟悉感，更對佩德羅說：「你身上有一種溫暖的特質，也許是因為你的臉，讓人覺得特別親切，就像家人一樣。」佩德羅當場表示：「每個人都這麼覺得，因為我太假了！」相當搞笑。《最後生還者》第二季共7集，首集將於4月14日在HBO頻道與串流平台Max上線，後續新集數每週一上線。

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