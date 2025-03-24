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娛樂 日韓

《戀愛兄妹》允允CP疑分手 YT頻道影片全刪光

〕韓國綜藝節目《戀愛兄妹》中的「允允CP」李允荷（右）、金允載。（翻攝自YouTube）〕韓國綜藝節目《戀愛兄妹》中的「允允CP」李允荷（右）、金允載。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國綜藝節目《戀愛兄妹》中的「允允CP」李允荷、金允載兩人原本為了記錄結婚過程，特別一起開設YouTube頻道拍攝影片留下回憶。2024年8月宣布結婚的時候，也常在YouTube頻道放閃，讓人羨慕。近日網友發現兩人的頻道「윤윤튜브 YoonhaYunjae Tube」影片竟然全部刪除，猜測兩人該不會分手了吧？

李允荷（左）與金允載原本準備在今年初結婚。（翻攝自YouTube）李允荷（左）與金允載原本準備在今年初結婚。（翻攝自YouTube）

網友發現李允荷、金允載兩人的社群帳號也把合照全部清空，目前兩人的帳號都沒有對方的照片更別說兩人合照。李允荷、金允載兩人是透過《戀愛兄妹》配對成功，結束節目錄影後，兩人也大方認愛更說好要相伴一生。

李允荷、金允載共同開設原本打算用來記錄準備結婚過程的YouTube頻道。（翻攝自YouTube）李允荷、金允載共同開設原本打算用來記錄準備結婚過程的YouTube頻道。（翻攝自YouTube）

2024年兩人一起開設YouTube頻道紀錄準備結婚過程，沒想到如今卻什麼都沒有留下，網友也猜測兩人分手。其實這並不是兩人第一次傳出分手消息，先前李允荷曾經公開表示：「很多人關心我們，我們也很重視這段關係，因為這是人生中很重要的一項決定，並不打算匆忙準備」打臉兩人分手謠言。

現在李允和的社群帳號湧入大量關心留言，但是全都沒有得到回覆。

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