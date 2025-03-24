《原子2》冠軍團成員睡相外流！「他」被爆料睜眼睡覺

「Dolfan」帶粉絲直擊「F.F.O」MV拍攝現場。（So-net提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕粉絲平台「Dolfan」帶粉絲直擊《原子少年2》冠軍團「F.F.O」出道單曲〈腦袋漂流記〉MV拍攝現場，F.F.O在攝影棚內難掩興奮，對MV內使用的各式道具就嘖嘖稱奇，表示非常期待拍攝成品，讓現場探班粉絲笑說：「怎麼比我們還興奮？」

「Dolfan」帶粉絲直擊「F.F.O」MV拍攝現場。（So-net提供）

F.F.O上個月剛從日本越後湯澤拍攝MV返台，其中小新、至琦皆是第一次前往日本，表示看到雪非常興奮，但俊希也哀怨表示：「雪太大了，沒有太多出去玩的機會。」

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日本行程中七位男孩難得同房睡覺，共同指出睡相最差的人是至琦和勝銘，成員爆料至琦睡覺時眼睛會微微睜開，但大家都說還是很可愛，展現了對老么的寵愛。彥旭加碼分享，他與鈞嘉一起去採買，結果回程路上才發現隊友沒跟上，差點把鈞嘉丟包。

「Dolfan」帶粉絲直擊「F.F.O」MV拍攝現場。（So-net提供）

為此鈞嘉開玩笑表示：「你們一聽就知道，其實我們很不熟！」而至琦、勝銘則始終跟緊唯一日籍成員加藤琉士，讓他哭笑不得：「他們每天第一件事就是找我！翻譯不在的時候我都要幫忙翻譯！」

成員讚加藤雖然才15歲但很成熟，被他照顧很放心。而本次MV探班行程結束時，F.F.O也特別準備的不同口味的日式零食贈送粉絲，讓粉絲把甜蜜的回憶帶回家作為紀念，更不忘信心喊話：「希望有朝一日大家可以來日本看我們演出！」

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