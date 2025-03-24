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娛樂 最新消息

曾敬驊《我家的事》大阪傳捷報！4家人獲頒最佳演出獎

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《我家的事》於「大阪亞洲電影節」好評不斷，昨（23）再傳捷報，飾演一家人的藍葦華、高伊玲、曾敬驊與黃珮琪4人同時獲頒「藥師珍珠賞」最佳演出獎，是歷屆影展首見。

導演潘客印（左起）、曾敬驊、高伊玲出席大阪電影節頒獎典禮。（牽猴子提供）導演潘客印（左起）、曾敬驊、高伊玲出席大阪電影節頒獎典禮。（牽猴子提供）

曾敬驊感動致謝：「我想感謝兩個家庭，一個是戲裡的春夏秋冬，一個是《我家的事》這個劇組大家庭，在彰化的拍攝過程中，我們留下了許多美好回憶，期待能快點在電影院與大家分享。」

相關新聞：曾敬驊前進大阪！電影《我家的事》台灣味惹哭日本觀眾

演出媽媽的高伊玲特別出席頒獎典禮，她樂稱這次是非常不可思議的經歷。」感謝阿秋的原型人物阿珠，因為有深愛母親的客印（導演），才能誕生這麼感人的作品。

儘管未能親臨現場，黃珮琪興奮說：「能夠和家人們一起獲獎，真的非常感動！希望到時候台灣的觀眾可以一起進戲院看看我們一家人的演出！」藍葦華則表示：「這份榮耀屬於整個團隊，期待電影回到台灣後，能獲得更多觀眾的喜愛！」

曾敬驊（左）與導演潘客印前往大阪亞洲電影節，與當地知名地標「固力果跑跑人」合影留念。（牽猴子提供）曾敬驊（左）與導演潘客印前往大阪亞洲電影節，與當地知名地標「固力果跑跑人」合影留念。（牽猴子提供）

「藥師珍珠賞」是大阪亞洲電影節特設的表演獎項，由贊助者「藥師真珠」命名，表揚在電影中如珍珠般閃耀的優秀演員。

藍葦華、高伊玲、曾敬驊與黃珮琪以充滿默契與深度的演技，完美呈現家庭情感的細膩層次，感動現場觀眾。導演潘客印難掩激動說：「飾演一家四口的四位演員可以一起得獎，對於擔任導演的我是最幸福的事情。」

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