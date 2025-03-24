晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張韶涵《公主小妹》復活 18年前裝扮神重現

女星張韶涵18年前曾以《公主小妹》紅遍亞洲。（翻攝自IG）女星張韶涵18年前曾以《公主小妹》紅遍亞洲。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星張韶涵近日參與中國綜藝節目《奔跑吧》武漢站特輯錄影，被捕捉到她穿著紅灰色菱格背心搭配白襯衫、短裙、及膝長襪，充滿學生味的打扮，讓人立即聯想到18年前她曾演出過的偶像劇《公主小妹》中「小麥」皇甫珊的標誌造型。

網友目睹張韶涵打扮成《公主小妹》女主角小麥的模樣。（翻攝自YouTube）網友目睹張韶涵打扮成《公主小妹》女主角小麥的模樣。（翻攝自YouTube）

相關新聞：蔣家第四代蔣友青宣布「扎根中國」 抖音開箱新家

《公主小妹》是2007年播出的偶像劇，由張韶涵、吳尊、辰亦儒、卓文萱等人演出，這部戲不但在台灣大受歡迎，連中國、香港、日本、韓國都有高知名度。張韶涵也憑著這部劇入圍第43屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，讓她除了歌唱能力之外，演技也備受專業肯定。

張韶涵並非第一次復刻《公主小妹》造型。（翻攝自微博）張韶涵並非第一次復刻《公主小妹》造型。（翻攝自微博）

張韶涵重現18年前名句經典造型，網友都激動大喊：「完全沒變」，更出現「#張韶涵奔跑吧重現公主小妹#」，讓人感受到彷彿穿越時空，又見到2007年的小麥。

網友目睹張韶涵打扮成《公主小妹》女主角小麥的模樣。（本報合成圖，翻攝自YouTube）網友目睹張韶涵打扮成《公主小妹》女主角小麥的模樣。（本報合成圖，翻攝自YouTube）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中