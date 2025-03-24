張韶涵《公主小妹》復活 18年前裝扮神重現

女星張韶涵18年前曾以《公主小妹》紅遍亞洲。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星張韶涵近日參與中國綜藝節目《奔跑吧》武漢站特輯錄影，被捕捉到她穿著紅灰色菱格背心搭配白襯衫、短裙、及膝長襪，充滿學生味的打扮，讓人立即聯想到18年前她曾演出過的偶像劇《公主小妹》中「小麥」皇甫珊的標誌造型。

網友目睹張韶涵打扮成《公主小妹》女主角小麥的模樣。（翻攝自YouTube）

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《公主小妹》是2007年播出的偶像劇，由張韶涵、吳尊、辰亦儒、卓文萱等人演出，這部戲不但在台灣大受歡迎，連中國、香港、日本、韓國都有高知名度。張韶涵也憑著這部劇入圍第43屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，讓她除了歌唱能力之外，演技也備受專業肯定。

張韶涵並非第一次復刻《公主小妹》造型。（翻攝自微博）

張韶涵重現18年前名句經典造型，網友都激動大喊：「完全沒變」，更出現「#張韶涵奔跑吧重現公主小妹#」，讓人感受到彷彿穿越時空，又見到2007年的小麥。

網友目睹張韶涵打扮成《公主小妹》女主角小麥的模樣。（本報合成圖，翻攝自YouTube）

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