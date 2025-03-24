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汪小菲攜嫩妻偕子女香港逛街 網友見互動想起大S

有網友目睹汪小菲（左）帶著老婆馬筱梅一起在香港逛街。（翻攝自小紅書）有網友目睹汪小菲（左）帶著老婆馬筱梅一起在香港逛街。（翻攝自小紅書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛農曆春節因流感併發肺炎於日本猝逝，近日好不容易才辦完她人生畢業典禮，昨（23）有網友表示在香港看見大S前夫汪小菲帶著老婆「Mandy」馬筱梅、女兒小玥兒、兒子箖箖，一家四口在廟街大啖美食。汪小菲與馬筱梅在小吃攤前挑選買哪些東西好時，小玥兒姊弟就在後頭聊天，網友都希望汪小菲能好好照顧姊弟倆，別讓大S在天上擔心。

汪小菲和馬筱梅購買牛雜時，小玥兒和箖箖（紅圈處）在後頭說話。（翻攝自小紅書）汪小菲和馬筱梅購買牛雜時，小玥兒和箖箖（紅圈處）在後頭說話。（翻攝自小紅書）

大S離開後，前夫汪小菲身為小玥兒、箖箖的親生父親，從法律角度看，兩個孩子勢必會交由汪小菲照顧，這個新媽是否能融入家庭也格外受到矚目。網友表示，小玥兒和箖箖穿著非常簡單，都是素色上衣加上長褲與白鞋，其中小玥兒綁著簡單俐落的馬尾，網友說，小玥兒本人很漂亮，背影和側面都與大S非常相似。汪小菲、馬筱梅帶著兩個孩子看起來互動也跟一般家庭差不多，兩個孩子也非常乖巧。

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