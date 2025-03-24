資深男星「收粉絲信秒丟車外」全被拍 網炸鍋：連裝都懶了？

張頌文憑藉戲劇《狂飆》走紅。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕48歲中國資深男星張頌文因在戲劇《狂飆》中飾演反派角色「高啟強」爆紅，沒想到才走紅不久就風波不斷，接連被爆出不少醜聞，近日又被網友在社群中爆料，收完粉絲的信轉手就丟出車窗外，畫面掀起網友討論。

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網友近日在社群中爆料，指出張頌文前一天在劇組拍戲時，疑似粉絲在等待過程中秩序混亂，導致他情緒不佳，結果隔日又有粉絲一早就在劇組門口等他上班，當下表情顯得不悅，一名女粉絲趁著車窗開著，上前往車內遞出一包信，怎料下一秒信件就被張頌文從車窗外丟出。

張頌文將粉絲送的信丟出車外。（翻攝自微博）

畫面掀起網路上瘋傳，不少人痛批張頌文「連裝都懶得裝了」、「居然還有粉絲、還有戲拍」、「還真把自己當上等人」，但也有人指出這是私生飯行為，「那天已明確拒絕收信了」、「這種隨便扔人家車裡的東西，誰敢要啊」。

事實上，張頌文近年頻頻陷入負面爭議，先前曾被女星姜塵影射為「家暴前任」、偷吃好友，甚至拍下性愛影片，接著又被起底曾捐款200多次，但每筆金額僅10元人民幣（約47元台幣），遭批「超級小氣」。

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