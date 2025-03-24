吳克群演唱會大翻車 親求：再給我一次機會

歌手吳克群於中國武漢開唱，竟在台上大翻車。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕歌手吳克群昨（23）於中國武漢開唱，唱到去年創作的新歌竟然在台上大翻車，吳克群更崩潰級喊「卡」。吳克群表示，因為提詞機沒開，所以讓他忘詞了，更拜託現場觀眾再給他一次機會，更脫下外套露出裏頭貼身的白色背心向現場歌迷謝罪。

吳克群參加「青春有約巨星演唱會」時，唱到去年創作的〈別在KTV裡唱情歌〉竟忘記歌詞。（翻攝自微博）

吳克群參加「青春有約巨星演唱會」時，唱到去年創作的〈別在KTV裡唱情歌〉，沒想到他唱著唱著便聽不清楚歌詞內容，吳克群無助地看著提詞機，又兩度回頭看著大螢幕上的字幕，卻意外發現大螢幕字幕也是錯的。他在台上崩潰喊卡，並向歌迷道道歉並解釋：「由於是去年寫的新歌，自己有一大段忘詞了，而且後面的提詞器（提詞機）沒有開，只能看你們（大螢幕）的提詞了，結果還是錯的」。

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吳克群去年10月演唱會也曾露出健美身材。（翻攝自微博）

歌迷也起鬨要忘詞的吳克群「脫衣賠罪」，他二話不說脫下外套，露出裏頭的貼身背心，瞬時間歌迷尖叫聲四起。吳克群決定重唱一次，還喊話：「提詞機大哥，拜託你了，我沒有其他衣服了」。

吳克群事後在微博發文，承認：「身為一個創作型歌手，忘詞也是不應該的，不好意思武漢的各位，請持續對我進行監督」。

吳克群表演翻車之後發文向歌迷道歉。（翻攝自微博）

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