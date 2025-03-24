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鄭中基婚變傳1個月 CEO父罕見發聲

鄭中基（左）與余思敏爆出婚變。（香港星島日報）鄭中基（左）與余思敏爆出婚變。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港歌手鄭中基和前妻「阿Sa」蔡卓妍離婚後，2011年再婚娛樂主播余思敏，育有1對子女，最近驚傳已離婚1個月，余思敏13日歡度生日甜曬同框兒女，唯獨不見鄭中基身影，她還意有所指說：「Start a new chapter（開啟新篇章）。」引起各界譁然。

鄭中基父親鄭東漢曾任寶麗金及環球唱片亞太區總裁，在香港歌壇影響力極大，昨他接受港媒訪問被問到鄭中基婚姻狀況，他表示離婚與否是他們2人的事，輪不到他說話，更丟下一句：「就算離婚都不要影響其他人，尤其是小朋友，更加不要拖我下水。」

相關新聞：鄭中基爆婚變！去年開除正妹經紀人 老婆不忍開腔：有大事要發生

鄭中基去年與經紀人何慶湘解約，透露長期受酒精成癮所苦，因而宣布暫停工作要在家人陪伴下到美國參加戒酒療程，沒想到今年2月，就傳出鄭中基與余思敏正在辦理離婚手續。

鄭中基上周復工，港媒報導指他明顯消瘦。（香港星島日報）鄭中基上周復工，港媒報導指他明顯消瘦。（香港星島日報）

2011年，鄭中基再婚娶了香港有線電視前主播余思敏，去年鄭中基在台北小巨蛋開唱，余思敏還帶著兒女力挺，感情看來甜蜜。

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