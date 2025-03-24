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BL男神近距離寵粉 陳峻廷「收生日驚喜」噴淚了

洪言翔（左起）、羅章恩、陳峻廷、張哲偉出席《全面管控》粉絲見面會。（三立提供）洪言翔（左起）、羅章恩、陳峻廷、張哲偉出席《全面管控》粉絲見面會。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩主演三立BL劇《全面管控》，4帥昨（23日）出席見面會，吸引大批粉絲參與，現場氣氛熱烈。4帥不但首次合唱主題曲《世界盡頭》，還號召粉絲集結祝賀影片，為陳峻廷即將迎來的27歲生日驚喜慶生。

張哲偉（左）在《全面管控》見面會上，端出蛋糕為陳峻廷（右）慶生。（三立提供）張哲偉（左）在《全面管控》見面會上，端出蛋糕為陳峻廷（右）慶生。（三立提供）

羅章恩（左起）、洪言翔、陳峻廷、張哲偉在《全面管控》見面會與粉絲大合照。（三立提供）羅章恩（左起）、洪言翔、陳峻廷、張哲偉在《全面管控》見面會與粉絲大合照。（三立提供）

這場見面會不僅是主演們與粉絲的近距離交流，還特別安排了許多驚喜。例如在開票前，主演們特別向主辦方爭取額外福利「Video Call」，讓粉絲們有機會在日後與CP們線上一對一聊天。另外，在重現劇中經典橋段的活動環節，突然螢幕上出現粉絲們的生日祝福影片，其中有粉絲和陳峻廷說：「你是我第一個追的星，我會永遠支持你！」讓陳峻廷現場感動到淚下。

張哲偉（右）、陳峻廷在《全面管控》見面會合唱歌曲。（三立提供）張哲偉（右）、陳峻廷在《全面管控》見面會合唱歌曲。（三立提供）

張哲偉（左起）、陳峻廷、洪言翔、羅章恩出席《全面管控》見面會。（三立提供）張哲偉（左起）、陳峻廷、洪言翔、羅章恩出席《全面管控》見面會。（三立提供）

談及這次活動，劇中飾演人工智慧機器人「恆4」的張哲偉說：「第一次跟其他演員一起同台演出真的很感動，最重要的是現場還有這麼多的粉絲陪伴著我們完成，伴隨著這個戲劇的故事和夢想，有你們真好。」飾演富家少爺「羅布仕」的陳峻廷坦言：「這次以演員的身份辦見面會，真的蠻新奇的。尤其不是單是唱歌演出，還能夠好好的與粉絲們互動。今天玩的很開心! 也希望可以去更多城市和大家見面。」

張哲偉（左起）、陳峻廷、羅章恩、洪言翔出席《全面管控》見面會。（三立提供）張哲偉（左起）、陳峻廷、羅章恩、洪言翔出席《全面管控》見面會。（三立提供）

洪言翔（左）、羅章恩在《全面管控》牽手合唱歌曲。（三立提供）洪言翔（左）、羅章恩在《全面管控》牽手合唱歌曲。（三立提供）

洪言翔飾演陳峻廷的好友，他表示：「其實真的很久沒有在舞台上唱歌了，但能這次能與全面管控的大家一起，很興奮也很感動，也有種畢業典禮的感覺有點不捨。這次能透過見面會與喜歡這部戲的大家交流，是一件很幸福的事，未來有機會，一定會再帶來更多作品。」飾演背負債務打工人「林賈騫」的羅章恩則透露：「這次見面會和哲偉、峻廷、言翔一起唱歌、互動，真的非常的開心，對於現場演唱經驗較少的我來說，有言翔在也讓我更有安全感了許多。今天的活動就像是跟大家一起，完整的走完全面管控這段旅程一樣，留下了很特別的回憶。期望未來有更多機會，可以帶來更好的表演給大家！」見面會結束後，粉絲們紛紛在社群媒體上分享心得，表示這場活動充滿感動與驚喜，未來是否還有更多驚喜規劃，令人期待。

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