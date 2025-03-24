Energy Toro為了女生嗆聲坤達「小心點」 釐清真相好烏龍

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy加入五月天同公司後，歌唱事業「第二春」相當成功，4月初將去馬來西亞開唱，另外電影新片《有病才會喜歡你》也採用他們的新歌《同病相戀》做為宣傳曲，團員說：「唱這首歌就像把青春追回來了！」

Energy將推出新歌，為電影新片獻唱宣傳曲。（相信音樂提供）

為了拍攝《同病相戀》MV，Energy特地前往《有病才會喜歡你》電影拍攝實景「淡水國中」取景演出，坤達、Toro的大學時期皆在淡水度過，再次去淡水勾起許多回憶。

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高中就是同校同學的Toro和坤達也想起青春往事，Toro說：「當時我好朋友喜歡一位坤達班上的女生，但聽說坤達也喜歡她，我為了幫好兄弟出一口氣，我就從10班衝到3班叫坤達出來！」

坤達回想起這件事，至今還是一臉茫然：「那時候想說誰呀叫我出去做什麼，結果我出去後，他（Toro）也沒幹嘛，叫我小心點就走掉了。」

Energy到校園取景拍攝新歌MV。（相信音樂提供）

事後坤達和Toro釐清原因，才發現原來是那位女同學喜歡坤達，中間出現誤會，但也因為這次的烏龍嗆聲讓兩人變成好朋友，之後還共同組團。

另外團員也分享追女生招數，阿弟害羞說：「我有在女生宿舍前，彈吉他唱歌給喜歡的女生過」，書偉則說：「以前玩抽鑰匙，我曾串通好友把我的鑰匙給喜歡的女生，最後真的成功在一起！」

Energy新單曲《同病相戀》將於3月31日推出，MV將在同日晚上8點於相信音樂官方YouTube頻道上線，3月26日至28日先在Hit Fm聯播網首播，另外4月5日他們將到大馬舉辦「一觸即發」演唱會。

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