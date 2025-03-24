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娛樂 最新消息

鬼鬼未婚懷孕生女！帶娃娃亮相 曝背後實情

鬼鬼帶娃娃亮相。（夢時代 & 獎金獵人提供）鬼鬼帶娃娃亮相。（夢時代 & 獎金獵人提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「夢時代粉紅野餐日」上週登場後，22、23日共有13組輪番上陣，再次為高雄展開美好的假日。本次主題是帶著最愛的娃娃到夢時代來一場與春天約會的浪漫野餐，FEniX帶著自己心愛的娃娃同樂；隔日登場的「鬼鬼」吳映潔，也帶著和經紀人一起在韓國買的粉色哭娃，她坦言帶著的原因是，「跟我的家人長得很像」。

鬼鬼亮麗現身。（夢時代 & 獎金獵人提供）鬼鬼亮麗現身。（夢時代 & 獎金獵人提供）

FEniX一出場就引起粉絲尖叫，他們一連帶來夯曲〈有多愛〉、〈我沒了〉、〈陷洞〉和〈MBB〉，他們各自掛著可愛的娃娃在身上，曹家齊選擇粉色應援版吉伊卡哇「烏薩奇」；夏浦洋則帶著經紀人特地從日本購入的粉色史迪奇；MAX選擇了《海綿寶寶》中的反派角色皮老闆，他幽默地表示：「皮老闆雖然是最小的單細胞生物，卻有著最高的志氣，我很欣賞他的決心。」陳峻廷補充：「沒有反派，怎麼凸顯正派的價值呢？」

李承隆不是帶著粉色娃娃，而是藍色的咖波，並現場示範如何將護唇膏放進咖波的口袋，讓團員也驚嘆：「真是方便！」此外，團員們還分享了自己對寶可夢、泡泡瑪特等玩具的喜愛，展現出他們童心未泯的一面。

FEniX連跳4首歌。（夢時代 & 獎金獵人提供）FEniX連跳4首歌。（夢時代 & 獎金獵人提供）

談到最想與誰一起野餐？MAX表示：「如果可以，我想帶著貓咪一起，不過因為我也蠻擔心貓咪因為好奇心、好動走失，但把這些撇除，會想跟牠們一起活動吃飯。」曹家齊感性地說：「我想和阿公一起，和他邊釣魚邊野餐，把小時候的約定完成。」陳峻廷給出最直接的答案：「我想跟我的偶像aespa Winter一起野餐！」李承隆應和說：「我想和LE SSERAFIM的隊長金采源一起。」同時直呼對方吃泡麵的影片很可愛。團員們開玩笑說：「語言不通怎麼辦？」陳峻廷笑道：「我話多，不怕她不講話，只怕她聽不懂。」

FEniX擁高人氣。（夢時代 & 獎金獵人提供）FEniX擁高人氣。（夢時代 & 獎金獵人提供）

隔日，升格當媽媽的鬼鬼穿著可愛的粉色黑點洋裝演唱〈你要不要先回家〉、〈一個人跳舞〉和〈啦咪啦咪Love Me Love Me〉，整個少女感滿點，再加上她當天也帶著神似女兒「妹子」的哭娃一起工作，一邊與歌迷同樂，一邊像是有著女兒陪伴的感覺，讓她更有動力。

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