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（影音）開箱4億豪宅 Joeman揭屋主是王陽明密友

Joeman開箱4億豪宅。（翻攝自Joeman YT）Joeman開箱4億豪宅。（翻攝自Joeman YT）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅Joeman公開台北市最新指標豪宅、位於東區忠孝東路SOGO復興館旁，150坪、4億起跳「台北之星」。

在Joeman曝光這間4億起跳豪宅，屋主Ryan大方入鏡，與Joeman暢聊裝潢規劃，就在公開豪宅裝潢後，這位屋主Ryan財力也成為外界關注重點，有網友查出，Rya竟是藝人王陽明密友，他也是龍聯建設老闆葉松年兒子，據了解，「台北之星」就是他家蓋的。

受訪中，Joeman讚嘆「台北之星」獨有無敵景觀，屋主Ryan的老婆與演藝圈也有關係，念書時與藝人許瑋甯、楊丞琳、已過世小鬼都是同窗好友。

台北之星前身為正義國宅。（資料照，記者徐義平攝）台北之星前身為正義國宅。（資料照，記者徐義平攝）

「台北之星」前身為正義國宅，首批實價揭露在上個月出爐，分別為8樓、23樓，其中23樓揭露總價高達7.52億元，是逾2年來再度看到單筆交易總價突破7億元的豪宅實價記錄，也讓「台北之星」躋身為全國第7個單筆揭露總價超過7億元豪宅案。

根據台北市實價網最新資訊，該豪宅2筆實價均屬毛胚屋，其中23樓揭露坪數約391.17坪（包括9個車位、約88.81坪），扣除車位坪數與總價2700萬元，拆算每坪單價約240萬元，買家則是地主之一、也是該都更案的實施者龍麟建設；另一筆8樓揭露總價約3.07億元，坪數約150.1坪、每坪實價約204萬元。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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