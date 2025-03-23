安芝儇、南珉貞超寵粉！韓啦啦隊女團2S快閃店、一日店長全都來

韓啦啦隊女團2S將舉辦粉絲見面會、舉辦一日店長活動，左起為朴旻曙、南珉貞、安芝儇、趙娟週。（2S SPOTAINMENT提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕全新成立的韓國啦啦隊女團「2S」安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙Mingo的首張專輯《HOW2 HOW2》日前發行，當天一上架便締造佳績秒殺完售，親身感受粉絲熱烈支持，讓2S又驚又喜，無不為自己多了「歌手」的新身分注入一劑強心針。

左起為朴旻曙Mingo、南珉貞、安芝儇、趙娟週。（2S SPOTAINMENT提供）

超寵粉的2S這幾天看到不少粉絲扼腕哭喊沒買到，讓她們頗自責，主動請求經紀公司能追加專輯數量，並開放線上與線下的重新購買，希望讓這些失落的粉絲重拾開朗好心情，而她們也表態願意「加班」，除了原訂兩場「HOW 2 SPECIAL」粉絲見面會外，也將加碼舉辦「一日店長」活動。

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「HOW2SPECIAL」快閃店，將在3／26至3／30共計五天，於三創Clapper Studio的1樓戶外廣場（台北市中正區市民大道三段2號）舉行，現場將會設置見面會相關周邊商品和《HOW2 HOW2》專輯的販售。

左起為南珉貞、朴旻曙Mingo、趙娟週、安芝儇。（2S SPOTAINMENT提供）

2S即將於3／28（五）同樣在三創5樓舉行的2S首場「HOW 2 SPECIAL」粉絲見面會，兩場門票均在三分鐘內完售，2S也在此特別甜喊預告：「兩場活動我們會帶來最精彩的舞台，敬請大家期待！」目前全心進入準備期的她們，也正努力學習更多的中文要與粉絲做更多的聊天互動。

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