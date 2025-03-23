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「金」衰！ 掃到颱風尾 韓選秀節目《Under 15》遭抵制

受到金秀賢（中）新聞影響，MBN選秀節目《Under 15》引起外界熱烈討論。（翻攝自X）受到金秀賢（中）新聞影響，MBN選秀節目《Under 15》引起外界熱烈討論。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男星金秀賢因傳出與已故女星金賽綸交往時，金賽綸年僅15歲，仍是未成年人，故捲入「戀童」疑雲。「雙金事件」仍未落幕，但未成年議題卻引起各界注意，韓國有線頻道MBN選秀節目《Under 15》標榜僅招收15歲以下參賽者，目前參加節目者最年幼的僅8歲，遭到外界撻伐，並揚言抵制。

金秀賢（右）傳出與已故女星金賽綸交往時，金賽綸尚未成年。（本報合成圖，翻攝自IG）金秀賢（右）傳出與已故女星金賽綸交往時，金賽綸尚未成年。（本報合成圖，翻攝自IG）

《Under 15》製作人徐惠珍原本有意打造「未成年BLACKPINK」，但隨著金秀賢與金賽綸的新聞延燒，外界批評該節目意圖將「兒童性商品化」，對此，MBN昨（22）解釋「所有參賽者都在確認本人的參加意願和監護人同意下報名節目，製作單位拍攝時，嚴守保護未成年參賽者的錄製規範。並且與參賽者和監護人充分討論過後，決定造型和服裝，每週錄影不超過35小時，以保障學習權益，同時監護人及製作單位全程照顧」，並宣布將全面重新評估是否播出。

《Under 15》主打「全球首創尋找15歲以下K-POP神童出道的節目」，參賽者來自全球70個國家，找到59名15歲以下的少女參賽。（翻攝自X）《Under 15》主打「全球首創尋找15歲以下K-POP神童出道的節目」，參賽者來自全球70個國家，找到59名15歲以下的少女參賽。（翻攝自X）

原定在本月31日首播的《Under 15》主打「全球首創尋找15歲以下K-POP神童出道的節目」，參賽者來自全球70個國家，找到59名15歲以下的少女參賽，其中有5人出生於2016年，因為還沒有過生日，年紀僅8歲（未滿9足歲）。且MBN釋出的預告當中，這些未成年的孩子們學大人化妝、穿著暴露服裝熱舞，宣傳照上也附有條碼，登入後就能得知參賽者資訊，簡直就是將未成年少女當作商品。

面對網友撻伐聲浪，MBN強調「請外界看過預告影片再進行評論」，不過由於外界反對聲浪愈來愈高，MBN也做好心理準備，將全面評估是否播出節目。

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