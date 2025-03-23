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娛樂 電影

《難哄》導演瞿友寧力挺台片 見證「女兒」江齊長大

〔記者廖俐惠／綜合報導〕校園愛情喜劇電影《有病才會喜歡你》於18日起展開全台特映會活動，《難哄》導演瞿友寧也前來觀影，為現場帶來不小的驚喜，他與女主角江齊曾合作電影《他馬克老闆》，瞿友寧見證江齊成長，並特別為江齊送上鼓勵。

《有病才會喜歡你》舉行特映會。（紅杉娛樂提供）《有病才會喜歡你》舉行特映會。（紅杉娛樂提供）

瞿友寧暖心評價江齊表示：「看著她一路成長，就像是看著自己的女兒長大一樣，這次她在電影裡真的展現了不同以往的魅力。」導演瞿友寧也提到，如今國片市場衰微，需要靠大家的力量一起讓國片重回榮景。

瞿友寧（左起）力挺《有病才會喜歡你》江齊、劉修甫。（紅杉娛樂提供）瞿友寧（左起）力挺《有病才會喜歡你》江齊、劉修甫。（紅杉娛樂提供）

於拍攝期間就經常被劇組工作人員稱有夫妻臉的江齊與劉修甫，兩人在特映會現場互動熱絡自然，主持人打趣問劉修甫：「趁著男主角詹懷雲不在，有沒有什麼話想對江齊說？」沒想到劉修甫竟開始說起「土味情話」，看著江齊深情告白：「我什麼都會只有一件事不會，那就是不會離開你。」讓現場粉絲激動不已。

劉修甫（左）與江齊在《有病才會喜歡你》被說有夫妻臉。（紅杉娛樂提供）劉修甫（左）與江齊在《有病才會喜歡你》被說有夫妻臉。（紅杉娛樂提供）

隨後江齊也對一名女粉絲如法炮製，喊話：「妳為什麼亂動我東西？我的心動了！」被網友笑說「這真的是史上見過最大的『有病』特映會！」

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