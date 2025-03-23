歐陽娜娜赴巴黎掉護照 急尋1舉動惹議

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星歐陽娜娜近年將事業重心移至中國，參加多檔節目，為了海撈人民幣經常表態「舔共言論」。她近日PO出參加巴黎時裝周的影片，其中發生一段插曲，她的護照遺失了，於是尋求「大使館」協助，然而，失而復得後，她曬出護照的小舉動引起爭議。

歐陽娜娜日前赴巴黎參加時裝周。（翻攝自IG）

歐陽娜娜分享一段影片，記錄參加巴黎時裝周的旅程，可見她與母親傅娟、胞妹歐陽娣娣至當地會合，工作之餘也享受和家人悠閒觀光。沒想到當她購物要退稅時，驚覺自己的護照離奇消失，於是緊急聯絡「大使館」，有趣的是，在抵達前，護照居然在車子座位底下找到。

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歐陽娜娜的護照遺失聯繫「大使館」協助。（翻攝自YT）

然而，歐陽娜娜曬出失而復得的護照時，竟然用圖案擋住上方文字，更將影片色調改為黑白，此舉掀起討論。此外，有網友點出台灣與法國並未建交，因此沒有設立大使館，應為駐法國台北代表處。

歐陽娜娜將護照遮住、影片色調改為黑白惹議。（翻攝自YT）

事實上，歐陽娜娜本月響應《央視新聞》在微博號召的轉發運動，稱「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」，遭到輿論撻伐，陸委會主委邱垂正接受本報專訪時更表示，將查處藝人有無中國身分證件，要歌誦中國就不要巴著台灣身分，若有就會立刻幫藝人轉移身分，不再讓藝人藉台灣身分混淆視聽或對台統戰。

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