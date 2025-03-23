（獨家）房業涵醫生老公首曝光！東區約會上演「浪漫餵食秀」

房業涵與老公在東區甜蜜約會。（本報記者攝）

〔娛樂中心／綜合報導〕美女主播房業涵去年正式升格為醫生娘，並在峇里島舉行訂婚儀式，老公是交往多年的圈外醫生。當時她曾在社群分享老公視角，但對方相當低調，始終未露面。不過，昨晚記者直擊兩人現身東區某西餐廳約會，互動甜蜜，而醫生老公的帥氣模樣也首度曝光。

房業涵昨晚開心打卡。（翻攝自IG）

房業涵的帥氣老公昨晚精心打扮，梳好油頭、西裝筆挺，陪她到餐廳約會。只見他擁有迷人的單眼皮與精緻五官，舉止優雅有氣質。用餐時，他貼心地幫房業涵切肉、倒紅酒，雙眼幾乎未曾離開過她，而房業涵也回以餵食，兩人全程有說有笑，甜蜜氛圍溢於言表，讓周圍的人都被粉紅泡泡包圍。

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房業涵與老公在東區甜蜜約會。（本報記者攝）

房業涵與老公在東區甜蜜約會。（本報記者攝）

房業涵昨在西餐廳慶祝週末。（翻攝自IG）

房業涵昨晚在社群分享自拍照並打卡，附上精緻排餐照，寫道：「週末來個西餐，今天是義式酒館小牛膝。」可見老公寵妻有加，就連簡單的週末約會也精心安排高級料理，甜蜜婚姻生活令人稱羨。

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