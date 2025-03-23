幼兒園女教師兼差「情色網紅」 家長逛OnlyFans嚇壞

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕義大利幼兒園女老師艾蓮娜・馬拉加（Elena Maraga）為了生計，於成人平台OnlyFans兼職情色網紅，經常發布清涼照，沒想到此舉被家長發現並向學校檢舉，讓她被停職。然而，她不認同該懲處，覺得自己的行為並沒有傷害他人，引起部分家長同情。

幼兒園老師艾蓮娜・馬拉加兼差情色網紅。（情境照）

綜合外媒報導，艾蓮娜是一名天主教幼兒園老師，她在課餘時間兼差OnlyFans網紅，經常分享清涼照，直到某天，一名家長發現她的帳號，並在社群揭露此事、向幼兒園檢舉，引起其他家長關注。

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對此，校方要求艾蓮娜刪除OnlyFans帳號，她卻勇敢拒絕，認為自己的行為沒有傷害其他人，更直言，學校每月1200歐元的薪水（約新台幣4萬3000元）無法維持生計。「我有朋友靠這行賺很多錢，我只是覺得自己的身材也是努力健身的成果，應該好好展現，賺取額外收入。」

儘管如此，學校仍以艾蓮娜的行為不符合天主教學校的宗教價值觀，做出停職處分。不過，此舉引起部分家長同情，更站出來相挺，她透露，「有些媽媽支持我，希望我繼續教她們的孩子。」

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