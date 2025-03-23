楊貴媚、鍾欣凌185公分超帥師弟來了！韓系美男曾當JYP練習生

〔記者蕭方綺／台北報導〕185公分的新人姜勝勛近期簽約新經紀公司，成為金馬影后楊貴媚、金鐘戲后鍾欣凌等人的師弟，25歲的他曾接受JYP韓國練習生訓練將近一年，舞蹈強，也精通韓文、英文，除了會唱歌、跳舞、爵士鼓和鋼琴之外，還有絕對音感，後來經由方岑介紹認識現在的經紀人Tina，Tina表示：「他已經上了許多表演課、肢體語言課、模特兒的走秀課程，真的有往好的方向蛻變中。」

姜勝勛近期簽約新經紀公司，成為楊貴媚、鍾欣凌等人的師弟。（齊石傳播提供）

姜勝勛投入演員工作後，參與多部學生製片的拍攝，印象最深的是首次拍激烈爭執戲，因她私下個性溫和，拍攝初期一度難以入戲，導致多次NG，他當時對自己的表現感到生氣，就在導演建議他先調適時，他靈機一動將「對自己生氣」的情緒轉化為角色的怒火，結果一試便成功詮釋出爭吵時的激烈情緒，女主角還打趣稱他「隱藏版吵架大師」。

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姜勝勛（左）向同門師姐馬宥漩請教專業儀態指導。（齊石傳播提供）

此外，姜勝勛高挑身材，近日受邀參加輔仁大學織品系以及亞洲科技大學時尚服裝系的畢業發表會，擔任走秀模特兒。他向同門師姐馬宥漩請教專業指導，因馬宥漩不僅是演員、模特兒，還是專業的儀態指導老師，她對姜勝勛的表現進行了細心指導。

姜勝勛參與亞洲科技大學時尚服裝系的畢業發表會，擔任走秀模特兒。（齊石傳播提供）

姜勝勛笑著說：「這堂課最大的挑戰是師姐叮嚀我不能熬夜，得在半夜12點前入睡，身為夜貓子的我，放棄熬夜對我來說真的很痛苦，但我知道這樣能發揮更好的狀態，我會忍耐！」

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