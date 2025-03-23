78歲韓湘琴「雙眼動白內障手術」 老公也動刀曝夫妻近況

〔記者蕭方綺／台北報導〕78歲韓湘琴是唐志中母親，拍過《鐵娘子》等膾炙人口的作品，後淡出演藝圈，她習畫近50年，近期於台中舉辦畫展「韓湘琴的花花世界」。她透露去年底雙眼接續動了白內障手術，術後短暫休息便提筆作畫，為這次畫展趕進度，她的先生唐威日前也動了黃斑部病變手術，但術後仍不辭辛苦的協助韓湘琴整理畫作、打印請帖、畫冊校訂等等的工作，伉儷情深，終於能讓畫展如期推出。

韓湘琴習畫50年。（韓湘琴提供）

這對演藝圈的模範夫妻，即將慶祝結婚滿53年，唐威的母親唐奶奶日前也剛過百歲大壽，兒孫滿堂的他們，親友遍及海內外各地。韓湘琴雖淡出演藝圈，但活躍於網路社群媒體，樂於分享豐富的生活體驗，毫不藏私，深受老中青粉絲喜歡，得到「太正奶奶」的封號，去年底她雙眼接續開刀，更得到廣大臉友的集氣加油鼓勵，可見人氣之旺。

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韓湘琴（右）與老公唐威鶼鰈情深。（韓湘琴提供）

韓湘琴習畫近50年，畫風獨樹一格，揮灑自如，頗有大師風範，應邀海內外開展無數次，她專攻花卉，運筆如神，用色靈動精妙，栩栩如生，深受藏家喜愛。這次畫展展出近70件作品，有五彩繽紛的巨幅牡丹、傲骨梅花飄香、清麗不染的雅荷、以及華麗迷人的花卉陶瓷彩繪，集華麗、典雅於一身，令觀賞者彷如徜徉於花海中，身心舒暢、美不勝收。

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