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娛樂 最新消息

史上最瘋！「瘋三娘」重聚小巨蛋 戴佩妮差點被打下舞台

戴佩妮今晚二度攻蛋，舉辦「雙生火焰」演唱會，她力邀周蕙、江美琪擔任嘉賓，「瘋三娘」重現舞台笑鬧不斷。（記者胡舜翔攝）戴佩妮今晚二度攻蛋，舉辦「雙生火焰」演唱會，她力邀周蕙、江美琪擔任嘉賓，「瘋三娘」重現舞台笑鬧不斷。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后戴佩妮今晚二度攻蛋，舉辦「雙生火焰」演唱會，她力邀周蕙、江美琪擔任嘉賓，「瘋三娘」重現舞台笑鬧不斷，場面險些失控，戴佩妮爆料三人彩排時沒有一次順利，更自爆：「我有近視、老花又閃光，唱一唱不知唱到哪去了。」笑翻全場。

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今晚戴佩妮唱完《遠距離》後，先與江美琪合唱《如影隨形》，本來要與周蕙合唱《別再想見我》，最後嫌字幕看不夠清楚，乾脆讓周蕙一個人來完成演唱。

戴佩妮今晚二度攻蛋，舉辦「雙生火焰」演唱會，她力邀周蕙、江美琪擔任嘉賓，「瘋三娘」重現舞台笑鬧不斷。（記者胡舜翔攝）戴佩妮今晚二度攻蛋，舉辦「雙生火焰」演唱會，她力邀周蕙、江美琪擔任嘉賓，「瘋三娘」重現舞台笑鬧不斷。（記者胡舜翔攝）

戴佩妮笑說：「我發現她練得很熟，整首歌一直要唱，沒有要唱給我意思。」最後她也與江美琪、周蕙合體，帶來了招牌歌《辛德瑞拉》，感性分享，很感謝兩位好姐妹接受邀約，很開心「瘋三娘」能在別具意義的今日於小巨蛋重聚。

戴佩妮今晚二度攻蛋，舉辦「雙生火焰」演唱會，她力邀周蕙、江美琪擔任嘉賓，「瘋三娘」重現舞台笑鬧不斷。（記者胡舜翔攝）戴佩妮今晚二度攻蛋，舉辦「雙生火焰」演唱會，她力邀周蕙、江美琪擔任嘉賓，「瘋三娘」重現舞台笑鬧不斷。（記者胡舜翔攝）

今晚演唱會上也發生意外插曲，戴佩妮唱到《鬧劇》時突然喊卡，她驚呼快要掉下舞台，緊急向導演求救，「（布幕）差點打到我，我覺得怪怪的，我快掉出去了，（這樣）我爸媽會擔心。」所幸最後有驚無險，順利完成演出。

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