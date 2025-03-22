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戴佩妮投保1億元！吊高12公尺露面驚悚畫面曝光

戴佩妮今晚在小巨蛋開唱，舉辦「雙生火焰」演唱會。（記者胡舜翔攝）戴佩妮今晚在小巨蛋開唱，舉辦「雙生火焰」演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后戴佩妮今晚在小巨蛋開唱，舉辦「雙生火焰」演唱會，歌后累積9年的音樂能量大爆發，吸引破萬名粉絲朝聖，開場她霸氣吊鋼絲，從高達12公尺的指環舞台上現身，飆唱《勢在必行》從天而降，驚呆現場粉絲。

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戴佩妮首次在演唱會挑戰高空歌唱，近乎為小巨蛋的最頂端，主辦單位特別將保險保額提高至近1億元，而講求完美的戴佩妮，也不負眾望的完成了這次的高難度挑戰，無畏懼的高歌。

戴佩妮今晚在小巨蛋開唱，舉辦「雙生火焰」演唱會。（記者胡舜翔攝）戴佩妮今晚在小巨蛋開唱，舉辦「雙生火焰」演唱會。（記者胡舜翔攝）

戴佩妮今晚在小巨蛋開唱，舉辦「雙生火焰」演唱會。（記者胡舜翔攝）戴佩妮今晚在小巨蛋開唱，舉辦「雙生火焰」演唱會。（記者胡舜翔攝）

演唱會以「雙生火焰」為主題貫穿整場，舞台、視訊、燈光相得益彰，帶領觀眾跨越時空，在虛實間交錯，戴佩妮開啟一場尋找自我的音樂旅程，以「相遇與吸引」、「掙扎與挑戰」、「分離」、「覺醒與臣服」、「合一」為轉場，搭配歌曲串起戴佩妮出道25年的點滴。

戴佩妮今晚在小巨蛋開唱，舉辦「雙生火焰」演唱會。（記者胡舜翔攝）戴佩妮今晚在小巨蛋開唱，舉辦「雙生火焰」演唱會。（記者胡舜翔攝）

主辦單位斥資重金，精心打造360度旋轉的「指環」造型舞台，讓每一區的歌迷都能藉由指環的不同面向，欣賞到戴佩妮與舞台的多樣面貌。

戴佩妮唱完《愛瘋了》後，向滿場觀眾打招呼，她談到：「我也在問自己好不好，謝謝你們來看我，不瞞你們說，我也是來看我的，我想看看我變成什麼樣子。」

戴佩妮今晚在小巨蛋開唱，舉辦「雙生火焰」演唱會。（記者胡舜翔攝）戴佩妮今晚在小巨蛋開唱，舉辦「雙生火焰」演唱會。（記者胡舜翔攝）

相較於9年前開唱非常緊張，如今的戴佩妮更懂得享受舞台，她談到：「其實我很有意識地在感受每一刻，心臟、手汗，9年前完全不記得發生什麼事，希望大家可以好好把握每一刻，今天有很多的歌要唱，我就不說太多話了。」

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