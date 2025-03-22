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娛樂 最新消息

64歲凍齡玉女回來了！林淑容露出美胸 驚人狀態辣翻

林淑容今晚在Legacy TERA舉辦「昨夜星辰」巡演。（記者陳奕全攝）林淑容今晚在Legacy TERA舉辦「昨夜星辰」巡演。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕凍齡玉女林淑容今晚在Legacy TERA舉辦「昨夜星辰」巡演，她在台上開心喊：「台北的朋友久等了，真的太開心了，興奮的都睡不著覺呢，2025年我的第一場演唱會，就獻給台北！」深V禮服露出酥胸，看來狀態絕佳。

林淑容今晚在Legacy TERA舉辦「昨夜星辰」巡演。（記者陳奕全攝）林淑容今晚在Legacy TERA舉辦「昨夜星辰」巡演。（記者陳奕全攝）

演唱會開場，林淑容以活力四射的《安娜》揭開序幕，炒熱現場熱氣氛，她分享心情，「去年高雄場時，我看到很多夫妻一起來聽歌，感覺來看我的演唱會，夫妻感情都會變更好呢。」

林淑容今晚在Legacy TERA舉辦「昨夜星辰」巡演。（記者陳奕全攝）林淑容今晚在Legacy TERA舉辦「昨夜星辰」巡演。（記者陳奕全攝）

林淑容今晚在Legacy TERA舉辦「昨夜星辰」巡演。（記者陳奕全攝）林淑容今晚在Legacy TERA舉辦「昨夜星辰」巡演。（記者陳奕全攝）

林淑容難忘秀場回憶，「我很懷念80年代很多的歌廳秀，說到藍寶石大歌廳，當時有一個傳言，只要歌手沒有上過藍寶石，想要紅很難，只要上過藍寶石，就一定會紅翻天。」更驚喜透露，好友潘越雲也有到場力挺他的演出。

范怡文力挺林淑容的演唱會。（翰森娛樂提供）范怡文力挺林淑容的演唱會。（翰森娛樂提供）

近來忙著錄製新歌的范怡文，也特別抽空前往觀賞，范怡文受訪表示：「淑容姐當年唱紅了許多燴炙人口的歌曲，一定要來支持一下的。」至於何時會推出新作品？范怡文表示，「現在已經進入後期混音，希望4月可以跟大家分享。」

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