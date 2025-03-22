《白雪公主》穩拿北美票房冠軍！全球首週將破1億美金

《白雪公主》預估將拿下北美首週票房冠軍。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼真人版《白雪公主》台灣與美國同步上映中，北美預估首週末票房將以4500到5500萬美金（約台幣14.84到18.14億元）拿下週末冠軍，全球首周票房更預估高達1億美金（約台幣32.99億元）。

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《白雪公主》原型出自《格林童話》，也是迪士尼在1937年發行的第一部動畫長片，如今終於跟隨《美女與野獸》、《小美人魚》等著名動畫的腳步翻拍成真人版電影。

劇情敘述在神奇森林的邊緣有個王國，王國由一位善良和賢能的國王和王后統治，他們的女兒被取名為白雪公主。王后很早就過世，國王後來再婚娶了個美麗的女人，但這個後母卻心思邪惡並討厭她的繼女，不久邪惡皇后奪走了王國的領導權。

皇后嫉妒白雪公主的美貌，決心除掉公主，而逃離城堡的公主在森林裡遇到了七個小矮人及一位反抗君主制的年輕人，因為皇后過於殘忍，一群人決定拿出勇氣並聯合起來反抗皇后。

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