《白雪公主》皇后太美了 「神力女超人」蓋兒加朵的美讓魔鏡也震懾

〔記者許世穎／綜合報導〕當迪士尼陸續將多部經典動畫翻拍成真人版，身為迪士尼的開山祖師娘《白雪公主》終於在千呼萬喚下登場，更出人意料找來《神力女超人》蓋兒加朵演出美麗壞皇后，當她站在鏡子前，自信地問出那句史上最經典台詞：「魔鏡魔鏡，世界上誰最美麗？」相信所有的粉絲都會高喊：「絕對是妳，美麗的皇后！」

「神力女超人」蓋兒加朵在真人版《白雪公主》演出美麗壞皇后。（迪士尼提供）

《白雪公主》是迪士尼首部動畫作品，如今88年過去，真人版終於準備登場，其劇情也是家喻戶曉，事實上，這個故事是在1812年由格林兄弟撰寫，並以德國童話出現在《格林童話》裡，1937年，迪士尼將之翻拍成動畫電影，於是造就了心地善良的公主對抗邪惡皇后的劇情。

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電影中諸多元素如七個小矮人、誠實得會讓人翻臉的魔鏡，以及讓公主吃下陷入昏迷的毒蘋果，當然還有騎著白馬、對公主痴心的帥王子，這種比童話還美好的故事，讓當年《白雪公主》一上映就獲得800萬美金（約台幣2.62億元）的票房，其拍攝成本僅150萬美金（約台幣4930萬元），成為那個年代收益最高的電影。

全新真人版《白雪公主》由《戀夏（500日）》、《蜘蛛人：驚奇再起》導演馬克韋伯執導，並由《歡樂滿人間》的馬克普拉特擔任製片，白雪公主則由憑著《西城故事》獲得金球最佳音樂或喜劇類女主角的瑞秋賽格勒擔任，男主角則是曾獲得東尼獎最佳戲劇男主角的安德魯柏納普演出。

蓋兒加朵自爆演出真人版《白雪公主》第一天上戲仍戒慎恐懼。（迪士尼提供）

至於一出場就讓人驚艷的美麗壞皇后蓋兒加朵，馬上擄獲了世人的關注。儘管她詮釋壞皇后的美貌可以說是皇族裡數一數二，她的氣勢也馬上壓過了所有演員，蓋兒加朵第一天上戲仍是戒慎恐懼，她說：「這是當然的，畢竟我演出的角色可是經典中的經典。」

雖然沒有如雪白淨的肌膚，瑞秋曾格勒卻擁有所有迪士尼公主都有的美好歌聲，她在接受美國《綜藝報》訪問時，強調了自己絕非傳統公主的傻白甜，「現在的白雪公主不會等著被王子拯救，她也不會每天只夢想真愛會突然降臨，因為她的父親告訴她，只要她勇敢無畏、公平和真誠，有一天她就能成為真正的領導者。」

隨著真人版電影將揭開神秘面紗，究竟真人版和動畫及童話故事有多少差別，也等著觀眾一一發掘，導演馬克韋伯說：「我非常高興世界各地的觀眾和粉絲能夠重溫白雪公主的魔法世界。我們的目標一直是向原版動畫電影致敬，我們非常感謝出色的藝術家團隊，包括配音員和技術人員，他們以如此獨特的方式將這些神奇、迷人的角色帶入了我們的生活中。」《白雪公主》將於3月20日在台上映。

《白雪公主》幕後花絮：

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