蔣友青「扎根中國」挨酸！ 本人親自回應了

蔣友青宣布扎根中國。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「蔣家第四代」蔣友青近日前往曾祖父蔣介石老家中國寧波奉化，不但開心表示，自己認祖歸宗，還大罵總統賴清德，讓網友忍不住感嘆，「蔣介石和蔣經國看到這貨估計能氣瘋。」沒想到他進一步開設抖音帳號，下定決心「扎根中國」，引起爭議，但不忘回應外界的批評。

蔣家第四代蔣友青宣布「扎根中國」 抖音開箱新家

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蔣友青前進中國的第一步即是開創抖音帳號，第一天就累積近9萬人追蹤，他宣布，下定決心到中國扎根發展，並介紹起自己的住處，開玩笑說屋內什麼都沒有，「沒餐桌、電視還遮著桌布還不能看」，自嘲是家徒四壁，「反正這就是扎根的過程，你們會來這種地方發展嗎？」

然而，蔣友青的身分特殊，一舉一動都備受矚目，台灣網友看後忍不住說，「老蔣小蔣與共產黨漢賊勢不兩立，後代子孫卻寧為馬列子孫」、「所謂的一代不如一代，蔣家後代真的完美詮釋了」；也有網友持不同意見「人家本來祖籍就是中國，落葉歸根為啥要嘲啊？」

蔣友青宣布自己要扎根杭州。（翻攝自抖音）

值得注意的是，有網友湧入蔣友青的影片留言，「友青你發福了，要控制飲食，你瘦點比較帥」，意外獲得蔣友青的本人回應「我有在健身吶」。

蔣友青親自回應網友。（翻攝自抖音）

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