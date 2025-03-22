蔡尚樺辣穿「女團風」主持春酒 一彎腰掉出傲人長輩

蔡尚樺憑藉亮麗外型及流利口條，成為不少活動主持的第一人選。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星蔡尚樺從新聞界轉戰演藝圈，擁有亮麗外型及流利口條，工作邀約不斷，更成為不少公司的活動主持人選，日前受邀主持企業的春酒派對，一身火辣裝扮超吸睛。

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蔡尚樺一改過往禮服造型，辣穿「女團風」主持春酒。（翻攝自IG）

蔡尚樺在IG曬出多張主持春酒的美照，文中興奮寫下，「超級開心終於不用穿禮服，可以嘗試一下女團風造型」，可見她身穿一件全白透視上衣搭配黑色熱褲，大方展現修長美腿，傲人美胸若隱若現，一彎腰更是辣露深邃事業線，纖細小蠻腰也令人目不轉睛，頭上紮起多條細長辮子，整體看上去充滿活力又不失性感。

事實上，先前蔡尚樺才坦言春節期間過得太滋潤，完全管不住食慾和食量，要想辦法痛苦瘦身，如今穿起合身女團造型的美照曝光後，似乎已經恢復絕佳體態，令網友紛紛大讚，「難得看樺女團風格造型，很可愛」、「果然什麼裝都能駕馭」、「好清新俏麗的女團風！好喜歡」。

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