aespa無預警釋出預告帥翻 MV竟是用iPhone拍攝

aespa釋出新曲〈Dirty Work〉舞蹈版預告。（翻攝自YT）

〔記者張宇嫺／綜合報導〕韓國超人氣女團aespa預計於6月27日下午1點（南韓時間）以全新單曲〈Dirty Work〉強勢回歸，昨（8）晚無預警釋出Performance版本MV預告影片，雖然只有短短1分52秒，但不到24小時在YouTube上已經累積了803萬次觀看。

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（左起）Karina、Winter、Ningning、Giselle在預告中都展露帥氣的一面。（組合圖，翻攝自YT）

預告以倉庫作為背景，4名成員大膽展現帥氣舞姿以及絕美顏值，四位成員Karina、Winter、Ningning、Giselle都畫上煙燻妝，頗有「惡女」氣息。值得一提的是，影片畫質細緻，光影設計、運鏡也相當流暢，竟是全程使用Apple的iPhone 16 Pro拍攝的！事實上，韓國女團MV使用iPhone拍攝早有先例，NewJeans（現稱NJZ）於2023年7月推出的單曲〈ETA〉的MV便是全程使用iPhone 14 Pro拍攝完成。

Apple韓國官方釋出花絮，全片皆是使用iPhone 16 Pro 拍攝。（翻攝自YT）

Apple韓國官方YouTube頻道也同步釋出幕後花絮，揭露了這支影片的拍攝過程，MV預告中令人驚豔的流暢運鏡畫面，便是使用了4K120fps的錄影效果。

舞蹈版預告影片釋出立即在粉絲間造成轟動，官方於IG發布的影片在20小時內狂吸66萬人按讚，粉絲們紛紛留言「編舞師加10隻雞腿 太帥了」、「新造型真的很好看」、「超辣，好喜歡」。

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