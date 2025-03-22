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才被黑粉飆罵廢物…趙露思突「狂刪追蹤」 精神狀態引憂

趙露思突然將各個社群平太大量取消關注登上微博熱搜。（翻攝自微博）趙露思突然將各個社群平太大量取消關注登上微博熱搜。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙露思去年底因罹患憂鬱症、失語症、焦慮症等問題緊急停工治療，儘管經過休養後，已於2月正式復工，但一舉一動仍備受關注，近日被發現她的各個社群平台都突然大量取消關注，從原先的230多個追蹤減少到剩3人，狀態引起外界擔憂，再次登上微博熱搜。

趙露思遭黑粉私訊辱罵。（翻攝自微博）趙露思遭黑粉私訊辱罵。（翻攝自微博）

趙露思日前才在微博公開一則黑粉的惡評私訊，可見內容極具攻擊性，趙露思遭對方指責「欠粉絲太多」、「最好一輩子別線下活動」，還惡毒辱罵「廢物」。對此，趙露思則是在貼文中回應，「更加珍惜還能拍攝影像的機會，更加重視創作的初心，更加確信個性和故事內容遠排在外貌／妝容之前。最基本的尊重不過就是允許萬物如其是，讓花成為花。所以，要化，愛化，化一輩子。」遭到無端謾罵，令不少粉絲感到心疼。

怎料，今日趙露思突在各社群平台大量取消關注，關鍵字「趙露思取關」一度衝上微博熱搜，許多粉絲見狀後紛紛表達關心，「她怎麼了？」、「不要在意別人的眼光，妳身後一直會有我們」，不過也有人認為，突然單方面取消關注的行為是在破壞行業潛規則，引起部分網友不滿批評她「忘恩負義」。

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