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樂天女孩叫披薩竟遭「路人當街劫走」結局神展開 網狂讚：外送員太帥了

陸筱晴為樂天女孩的舞蹈總監。（翻攝自IG）陸筱晴為樂天女孩的舞蹈總監。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天女孩啦啦隊舞蹈總監陸筱晴，憑藉亮麗外型及精湛舞藝吸引不少粉絲喜愛，經常在社群分享工作日常的她，近日遇上一件荒謬趣事，經紀人特地訂購的披薩，竟莫名被路人當街攔截搶走，結局神展開，讓她忍不住驚呼「不可能想吃個飯也這麼戲劇化吧！」

陸筱晴分享叫外送披薩竟遭路人奪走的荒謬鬧劇。（翻攝自Threads）陸筱晴分享叫外送披薩竟遭路人奪走的荒謬鬧劇。（翻攝自Threads）

陸筱晴在社群平台Threads轉發經紀人貼文，內容提到陸筱晴在片場剛拍完作品，於是特地訂購披薩與團隊共享，順便幫片師慶祝生日，正當外送員將披薩送達時，突然被一名路人衝出搶走，隨後轉身狂奔，面對措手不及的情況，外送員反應極快，二話不說跳上機車展開追逐，所幸最後成功奪回披薩。

荒謬鬧劇也令陸筱晴笑說「不可能想吃個飯也這麼戲劇化吧～」，網友也紛紛笑翻回應，「做夢都沒有想到居然會有披薩小偷」、「我活到現在頭一次聽到有人偷披薩」、「好危險，外送員很讚」、「外送員真的太帥了，這可以給個小費了吧？」、「這外送員應該入選年度最佳員工！」

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